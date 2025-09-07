"GRAĐANI ŽELE MIR I STABILNOST" Kruševac složno protiv blokada (VIDEO)

NA skupu protiv blokada u Kruševcu poruka građana je jasna, oni žele mir i stabilnost.

Foto: Printskrin

- Dosta je podela, dosta blokada, građani žele mir, stabilnost i pravo na normalan život. Želimo društvo u kojem se živi a ne preživljava, želimo jednu stabilnu i uspešnu Srbiju.

- Došlo je vreme da kažemo dosta blokadama i nasilju. Vreme je da se vratimo svakodnevnom životu, životu gde ćemo da se borimo za svoju decu da žive u bezbrižnoj Srbiji i da imaju perspektivnu budućnost - rekle su Kruševljanke.

