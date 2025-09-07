"HOĆE HLEB BEZ MOTIKE, PITAJTE IH ZAŠTO NOSE MASKE": Građanin Loznice poručio da narod mora sam da se izbori sa blokadama (VIDEO)

GRAĐANI Loznice okupljaju se kako bi jasno poručili da su protiv blokada koje već mesecima ometaju normalan život.

Foto: Printskrin

Građanin Loznice poručuje da narod sam mora da se bori za bolju budućnost i daje podršku borbi protiv blokada.

- Mi nemamo nikog drugog da se bori. Ako se mi ne budemo borili i tražili da nam bude bolje, vidite sami šta su nam uradili za ovih deset meseci. Koliko su nas oštetili. Ja sam penzioner, 36 godina radnog staža imam, kažem vam. A ne znam koliko ima mladih u blokadama, oni su svi pod maskama. Zašto nose maske? Samo njih pitajte zašto nose maske. Zašto ne dođu kao mi, otvoreno, ovako? A da i vidim ko su ti ljudi. To su sve ljudi koji hoće hleb bez motike. Dajemo podršku predsedniku republike protiv blokadara. Oni su preterali sve granice, ne znaju šta hoće. Što im se više učini, to oni traže još više i prave još veće zlo.- Kazao je gospodin.