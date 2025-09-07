Politika

NAJMLAĐI CRTAJU NA ASFALTU: Lepe slike sa skupa građana protiv blokada u Staroj Pazovi (FOTO)

В.Н.

07. 09. 2025. u 18:17

GRAĐANI protiv blokada okupili su se večeras i u Staroj Pazovi.

НАЈМЛАЂИ ЦРТАЈУ НА АСФАЛТУ: Лепе слике са скупа грађана против блокада у Старој Пазови (ФОТО)

Foto: Novosti

Lepe slike dolaze nam večeras iz ovog mesta. 

Najmlađi sugrađani takođe su na skupu građana protiv blokada. 

Foto: Novosti

Oni se trenutno zabaljaju tako što svojim kreacijama kredom oslikavaju asfalt: 

Foto: Novosti

Pogledajte slike iz ovog grada: 

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Sve detalje sa skupova građana protiv blokada širom cele Srbije pratite u našem blogu uživo KLIKOM OVDE!

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
OVA I ALBANIJA U GOSTIMA... Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska

"OVA I ALBANIJA U GOSTIMA..." Hari Kejn pred meč Srbija - Engleska