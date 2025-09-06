OGLASIO SE DEKANAT FILOZOFSKOG FAKULTETA U NOVOM SADU: "Najoštrije osuđujemo napade na pripadnike policije i zgradu Fakulteta" (FOTO)
DEKANAT Filozofskog fakulteta u Novom Sadu oglasio se povodom napada na pripadnike policije i zgradu Fakulteta
Prenosimo saopštenje u celosti:
- Najoštrije osuđujemo napade na pripadnike policije i zgradu Fakulteta koji su se desili juče u večernjim satima. Istovremeno izražavamo iskreno žaljenje zbog toga što se inicijatori sinoćnjeg skupa nisu odazvali apelu Dekanata da skup protekne mirno, kao ni na pozive na dijalog koji su više puta upućivani studentima u blokadi. Želimo da naglasimo da je policija u više navrata upozoravala građane da ne narušavaju javni red i mir, kao i da se udalje od zgrade Fakulteta. Intervenciji policije su prethodili napadi kamenicama, petardama, bakljama, suzavcem i gvozdenim šipkama na njene pripadnike.
Apelujemo na organizatore, govornike i učesnike skupova koji se od 26. avgusta održavaju ispred zgrade Fakulteta da doprinesu smirivanju tenzija kojima se u javnosti pospešuje odijum prema članovima Dekanata. Time će se omogućiti normalno funkcionisanje Fakulteta i stvoriti bezbedno okruženje za odvijanje ispitnog roka u kome se preko 1.200 studenata prijavilo za polaganje više od 3.000 ispita. Još jednom napominjemo da je Fakultet tehnički i sanitarno pripremljen za početak ispitnog roka. U toku današnjeg dana biće sanirana oštećenja na zgradi Fakulteta i očićen plato ispred glavnog ulaza. U cilju objektivnog informisanja, molimo vas da pratite isključivo saopštenja koja se postavljaju na veb-sajt Fakulteta.
