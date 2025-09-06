Politika

NIJE ON PROBLEM Vučić o Kokanoviću: "To je čovek sa dva razreda osnovne škole"

06. 09. 2025. u 00:10

PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je Zlatka Kokanovića kao i komentar blokaderke da "treba sve poubijati"

Za Zlatka Kokanovića kaže da je "kompletan idiot".

- To je čovek sa 2 razreda OŠ i taj 2. razred je sa mukom završio. Nije on problem - naveo je Vučić.

Kad je u pitanju poruka blokaderke za N1 da "treba sve poubijati", ponovio je da se tužioci prave naivni.

- Sad vide da od obojene revolucije nema ništa, da su propali - izjavio je Vučić.

