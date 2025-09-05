CELA SRBIJA BIĆE NA NOGAMA U NEDELJU: Ovo je lista mesta u kojima će biti velika porodična okupljanja protiv blokada

GRAĐANI protiv blokada najavili su porodična okupljanja u 120 mesta širom Srbije u nedelju, 7. septembra

Foto Novosti

Ovo je spisak mesta u kojima će se održati skup:

Ada, Aleksinac, Alibunar, Apatin, Aranđelovac, Bajina Bašta, Batočina, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bela Palanka, Beograd Palilula Leva obala Borča, Beograd Voždovac Banjica, Beograd Zemun centar, Beočin, Bečej, Bojnik, Bor, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Čačak, Čoka, Crna Trava, Cuprija, Dimitrovgrad, Doljevac, Grocka, Kaluđerica, Leštane, Inđija, Irig, Ivanjica, Kanjiža, Kikinda, Knjaževac, Kosovska Mitrovica, Kovačica, Kovin, Kragujevac naselje Vinogradi, Kraljevo, Kruševac, Kula, Kuršumlija, Kučevo, Lajkovac, Lebane, Leskovac, Loznica, Lučani, Mali Iđoš, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Mionica, Negotin, Niš Crveni krst, Nova Crnja, Nova Varoš, Novi Bečej, Novi Kneževac, Novi Sad, Obrenovac, Odžaci, Opovo, Osečina, Pančevo, Paraćin, Petrovac, Pećinci, Pirot, Plandište, Požarevac, Požega, Priboj, Prijepolje, Prokuplje, Raška, Ruma, Šabac, Senta, Sečanj, Sid, Smederevo, Smederevska Palanka, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Subotica, Temerin, Titel, Topola, Trgovište, Ub, Varvarin, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Vladičin Han, Vlasotince, Vranje Vranjska Banja, Vrbas, Vrnjačka Banja, Vršac, Žabalj, Žabari, Zaječar, Žitište, Žitorađa, Zrenjanin.

Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 100 mesta, asad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.

- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je ranije predsednik SNS Miloš Vučević.

BONUS VIDEO - RASTU PENZIJE! Penzioneri ODUŠEVLjENI najavom predsednika Vučića