CELA SRBIJA BIĆE NA NOGAMA U NEDELJU: Ovo je lista mesta u kojima će biti velika porodična okupljanja protiv blokada
GRAĐANI protiv blokada najavili su porodična okupljanja u 120 mesta širom Srbije u nedelju, 7. septembra
Ovo je spisak mesta u kojima će se održati skup:
Ada, Aleksinac, Alibunar, Apatin, Aranđelovac, Bajina Bašta, Batočina, Bač, Bačka Palanka, Bačka Topola, Bački Petrovac, Bela Crkva, Bela Palanka, Beograd Palilula Leva obala Borča, Beograd Voždovac Banjica, Beograd Zemun centar, Beočin, Bečej, Bojnik, Bor, Bosilegrad, Brus, Bujanovac, Čačak, Čoka, Crna Trava, Cuprija, Dimitrovgrad, Doljevac, Grocka, Kaluđerica, Leštane, Inđija, Irig, Ivanjica, Kanjiža, Kikinda, Knjaževac, Kosovska Mitrovica, Kovačica, Kovin, Kragujevac naselje Vinogradi, Kraljevo, Kruševac, Kula, Kuršumlija, Kučevo, Lajkovac, Lebane, Leskovac, Loznica, Lučani, Mali Iđoš, Mali Zvornik, Medveđa, Merošina, Mionica, Negotin, Niš Crveni krst, Nova Crnja, Nova Varoš, Novi Bečej, Novi Kneževac, Novi Sad, Obrenovac, Odžaci, Opovo, Osečina, Pančevo, Paraćin, Petrovac, Pećinci, Pirot, Plandište, Požarevac, Požega, Priboj, Prijepolje, Prokuplje, Raška, Ruma, Šabac, Senta, Sečanj, Sid, Smederevo, Smederevska Palanka, Sombor, Srbobran, Sremska Mitrovica, Sremski Karlovci, Stara Pazova, Subotica, Temerin, Titel, Topola, Trgovište, Ub, Varvarin, Velika Plana, Veliko Gradište, Vladimirci, Vladičin Han, Vlasotince, Vranje Vranjska Banja, Vrbas, Vrnjačka Banja, Vršac, Žabalj, Žabari, Zaječar, Žitište, Žitorađa, Zrenjanin.
Podsetimo, skupovi protiv blokada počeli su pre dve nedelje. Prošlog vikenda građani su se u porodičnoj šetnji okupili u 100 mesta, asad je najavljeno da će skupovi biti održani u čak 120 mesta širom Srbije.
- Ljudi hoće da vide da država normalno funkcioniše, da bude ono što treba da bude. Verujem da ćemo u nedelju 7. septembra imati još veći skup u 120 mesta - naveo je ranije predsednik SNS Miloš Vučević.
BONUS VIDEO - RASTU PENZIJE! Penzioneri ODUŠEVLjENI najavom predsednika Vučića
Preporučujemo
HIT! Blokader „DESETKA“ prošetao Beogradom! Sa „rata“ prešli na „ljubav“?
04. 09. 2025. u 21:32
GDE JE NESTAO KETERING? Kada se ne kolju oko fotelja i funkcija, blokaderi teroristi se biju oko hrane i alkohola
02. 09. 2025. u 21:49 >> 22:05
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"ON JE SRBIN, I TIME JE SVE REČENO" Ko je Bikovićeva bivša koja je privedena zbog DROGE? "Privlače me huligani!"
Aglaija Tarasova je privedena na moskovskom aerodromu zbog pronalaska narkotika
05. 09. 2025. u 15:39
Komentari (0)