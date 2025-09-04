"SI NAJVIŠE DOPRINEO" Vučić: Kina napreduje ogromnom brzinom

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je Kina pokazala svojom ekonomskom snagom, a sada i političkom i vojnom moći, kako se stvari menjaju u svetu zbog drugačijeg pristupa, da će biti velikih promena u svetu već za 10 godina, kao i da će u okviru toga u budućnosti biti promena i na Zapadnom Balkanu.

Foto: Tanjug/AP photo

- Mnogo je dug put do toga. Kina je pokazala svojom moći, ekonomskom, političkom, kako se stvari menjaju. Ako vidite da Kina učestvuje u Vijetnamu na paradi, a imaju teriotrijalne sporove, ako je uspela da se u tom smislu izbori, da bude dominantnija sila u odnosu na SAD, ako polako preuzimaju taj primat i u Maleziji, a to nije lako. Ostaje još Tajland negde između, ali je Kina veoma snažna. Onda vam je jasno kako se stvari u svetu menjaju. Zato sada imate obojenu revoluciju na teritoriji Indonezije. Kina napreduje ogromnom brzinom, svojim uticajem uzima sve značajniji prostor u svetskoj politici, to nije lako onima koji pokušavaju da je zaustave. Kina ima drugačiji pristup i zato je toliko uspešna. Kad i kako će to da se odrazi na Zapadni Balkan - mi smo deo Evrope, tu su drugačije sile, ali svakako će stvari da se menjaju u budućnosti. Da li ću ja to da dočekam na ovom mestu - teško, da li ću da doživim - nadam se. Da li je to sigurno - nije, ali svakao će biti promena u svetu. Za 10 godina nećemo moći da se setimo šta je bilo 10 godina ranije. Te promene idu sada neuporedivo brže. Ona prezentacija moći juče i kada se setite šta je tu bilo pre 35 godina, kada je država jedno odlučila i šta se dogodilo 35 godina posle, kakva prezentacija snage i moći sa sve golubovima mira, onda vam to pokazuje šta je to sve ta zemlja uradila i kako je napredovala. Si je taj koji je najviše doprineo ubrzanom razvoju Kine - kazao je Vučić tokom obraćanja iz Pekinga.