"JA ZNAM KOGA PREDSTAVLJAM, NAJVEĆU SVETINJU NA SVETU, TO JE MOJA SRBIJA" Vučić: Si produžio sastanak za 15 minuta

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić izjavio je da je predsednik Si Đinping današnji sastanak sa njim produžio za 15 minuta.

- Današnji sastanak je produžio za 15 minuta i pričao je bez pripreme, što je retko za kineskog predsednika, to radi kada je sa prijateljima i kada oseti da je dobro da o tome govori... Govorili smo malo i o prošlosti, istoriji, upoznao sam ga sa istorijom srpskog naroda, on je mene upoznavao sa onim kroz šta su prošli Kinezi. Da li je neko u udžbenicima u Srbiji učio da je poginulo 35 miliona Kineza od 1931. do 1945. godine? Teško. Dobro je da to čujemo i naučimo. Ja sam govorio predsedniku Siju o srpskom narodu u Drugom svetskom ratu i o tome kako je srpski narod pre svih ustao protiv fašizma, protiv nacizma koji je dolazio iz Nemačke, i regionalnog nacizma koji je bio u svojoj metodologiji i delovanju brutalniji od nemačkog. I govorio sam mu je da je Beograd bio jedini grad u celom regionu koji je bio brutalno napadnut i bombardovan 41. godine. Da ljudi znaju da je srpski narod bio nosilac borbe protiv fašizma. I o tome kako zajednički moramo da se borimo protiv revizije koju danas svi koji su ekonomski jači misle da mogu da urade. Čak sam mu rekao i da pokušavam da ubedim Vukana da uči kineski - naveo je predsednik.

Vučić je rekao da se čitavu noć spremao za jutrošnji sastanak, čak je neke pasuse učio napamet, a neke i zaboravio u samoj uvodnoj reči sa Sijem pa ga se nešto kasnije setio.

- Imao sam ogromnu tremu, kao i pred susret sa predsednikom Putinom i svaki veliki susret. Svaki odgovoran čovek mora da se pripremi. Ja znam koga predstavljam, najveću svetinju na svetu, to je moja Srbija. Hoću svaki sekund da iskoristim. Trudio sam se da neke delove i napamet naučim, kako bi on video i pripremljenost i privrženost prijateljstvu. Zato nas toliko i poštuju - istakao je predsednik.

- Prvu reč koju čujete na svakom mestu, kada kažete da ste iz Srbije, na ulici je "vućići", kompletno osoblje hotela hoće s nama da se slika. To nije zbog nas, to je zbog pažnje koju Srbija ima u Kini i medijima ovde. CCTV emitovaće intervju sa mnom na engleskom, verujem najmanje pola sata, pa ako tako nešto nije dovoljno od naše male zemlje, neki drugi će verovatno moći bolje u budućnosti, videćemo - dodao je Vučić.