"POZIVAM IH NA DIJALOG": Vučić iz Pekinga pozvao poručio da je "moramo štititi blokadere ali i druge od njih"
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Pekinga nakon sastanka sa predsendikom Rusije Vladimirom Putinom
O blokaderskom "prajdu" sa Oliverom Kovačević kao kumom, predsednik kaže da je za to čuo u Pekingu.
- Ako je blokaderski "prajd", pametno je što su pomerili skup ljudi koji su protiv blokada za nedelju, jer nam nasilje nije potrebno. Moramo da štitimo blokadere na "prajdu" i moramo da štitimo druge od njih - naveo je Vučić.
Što se tiče skupova, za poštovanje je 16-17.000 koliko ih se juče skupilo širom Srbije. Nije baš 105.000 kao prekjuče, ali je za poštovanje, i to ne govorim ironično, ja treba da čujem i glas tih ljudi. Zato ih pozivam na dijalog
