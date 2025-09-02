"POZIVAM IH NA DIJALOG": Vučić iz Pekinga pozvao poručio da je "moramo štititi blokadere ali i druge od njih"

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obraća se iz Pekinga nakon sastanka sa predsendikom Rusije Vladimirom Putinom

O blokaderskom "prajdu" sa Oliverom Kovačević kao kumom, predsednik kaže da je za to čuo u Pekingu.

- Ako je blokaderski "prajd", pametno je što su pomerili skup ljudi koji su protiv blokada za nedelju, jer nam nasilje nije potrebno. Moramo da štitimo blokadere na "prajdu" i moramo da štitimo druge od njih - naveo je Vučić.

Što se tiče skupova, za poštovanje je 16-17.000 koliko ih se juče skupilo širom Srbije. Nije baš 105.000 kao prekjuče, ali je za poštovanje, i to ne govorim ironično, ja treba da čujem i glas tih ljudi. Zato ih pozivam na dijalog