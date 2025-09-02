"PUTINA SAM MOLIMO ZA BOLJU CENU I VEĆE KOLIČINE" Vučić iz Pekinga - Potrebne su nam sve veće postavke gasa
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Pekingu imao otvoren i važan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da ga je zamolio da naša zemlja dobije dobru cenu gasa, veće količine i fleksibilnost.
- Imali smo veoma otvorene iskrene i važne razgovore sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirovom Vladimirovičem Putinom, i verujem da smo dotakli sve teme od obostranog interesa. Za nas je od izuzetnog značaja tema energetike u nekoliko pravaca. Pre svega nama su potrebne sve veće nabavke gasa - nama je suštinski gas potreban. Mi manje količine, a važne za nas, nabavljamo iz Azerbejdžana, ali najveći deo gasa dolazi iz Ruske Federacije - rekao je Vučić novinarima posle sastanka sa Putinom.
Vučić je podsetio da Srbija zajedno sa Rusijom radi na proširenju naših skladišnih kapaciteta u Banatskom dvoru.
- I to su stvari koje idu dobro. Mi ćemo i za ovu zimu deo gasa uskladištiti i u Mađarskoj, da bi smo mogli za dane koji su najteži za našu zemlju, kada su najhladniji, i kada ima najmanje ponuđene električne energije, da i dodatnom gasom za termoelektrane, toplane, dakle gasne elektrane, možemo da proizvodimo više električne energije, jer osim samo korišćenja gasa za industriju i osim korišćenja gasa u domaćinstvima, gas koristimo i za gasne elektrane, dakle termoelektrane, toplane, da bismo dodatno povećavali količinu proizvedene električne energije - rekao je Vučić.
Preporučujemo
VUČIĆ I PUTIN RAZGOVARALI NA ČISTOM RUSKOM: Pogledajte snimak razgovora (VIDEO)
02. 09. 2025. u 16:17 >> 16:21
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
SINČINI NADENULI IME - ORJEN! Srpski reprezentativac i influenserka postali roditelji (FOTO)
JELENA i Nemanja Vico su po drugi put postali roditelji u kratkom vremenskom razmaku.
02. 09. 2025. u 13:48 >> 13:48
Komentari (0)