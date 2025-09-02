Politika

"PUTINA SAM MOLIMO ZA BOLJU CENU I VEĆE KOLIČINE" Vučić iz Pekinga - Potrebne su nam sve veće postavke gasa

В.Н.

02. 09. 2025. u 16:15

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je danas u Pekingu imao otvoren i važan razgovor sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom i da ga je zamolio da naša zemlja dobije dobru cenu gasa, veće količine i fleksibilnost.

ПУТИНА САМ МОЛИМО ЗА БОЉУ ЦЕНУ И ВЕЋЕ КОЛИЧИНЕ Вучић из Пекинга - Потребне су нам све веће поставке гаса

Foto: Printscreen

- Imali smo veoma otvorene iskrene i važne razgovore sa predsednikom Ruske Federacije Vladimirovom Vladimirovičem Putinom, i verujem da smo dotakli sve teme od obostranog interesa. Za nas je od izuzetnog značaja tema energetike u nekoliko pravaca. Pre svega nama su potrebne sve veće nabavke gasa - nama je suštinski gas potreban. Mi manje količine, a važne za nas, nabavljamo iz Azerbejdžana, ali najveći deo gasa dolazi iz Ruske Federacije - rekao je Vučić novinarima posle sastanka sa Putinom.

Vučić je podsetio da Srbija zajedno sa Rusijom radi na proširenju naših skladišnih kapaciteta u Banatskom dvoru.

- I to su stvari koje idu dobro. Mi ćemo i za ovu zimu deo gasa uskladištiti i u Mađarskoj, da bi smo mogli za dane koji su najteži za našu zemlju, kada su najhladniji, i kada ima najmanje ponuđene električne energije, da i dodatnom gasom za termoelektrane, toplane, dakle gasne elektrane, možemo da proizvodimo više električne energije, jer osim samo korišćenja gasa za industriju i osim korišćenja gasa u domaćinstvima, gas koristimo i za gasne elektrane, dakle termoelektrane, toplane, da bismo dodatno povećavali količinu proizvedene električne energije - rekao je Vučić.

