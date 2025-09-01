"NAJLEPŠA MOGUĆA VEST ZA BUDUĆNOST NAŠE ZEMLJE" Brnabićeva - Danas su sve škole u Srbiji započele školsku godinu i nesmetano rade

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić na ogasila se na svom zvaničnom Iks nalogu povodom početka nove školske godine u Srbiji.

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

"Danas je jedan od najvažnijih dana u godini za svaku porodicu sa decom – početak nove školske godine. Posebne čestitke prvacima i njihovim porodicama, a najlepše želje i svim ostalim đacima koji danas počinju novu školsku godinu.

Za sve one koji i ovu temu žele da politizuju pričama kako se mi iz @sns_srbija nismo dovoljno bavili prosvetom i kako nam je obrazovanje nebitno, samo brzi podsetnik:

(1) Početna plata nastavnika 2012. iznosila je 391 evra, a u oktobru ove godine početna plata nastavnika biće 106.104 dinara (905,3 evra). To je rast od 131%.

(2) Prosečna plata u prosveti je 2012. iznosila 48.660 dinara, a od oktobra će iznositi 116.715 dinara. To je povećanje od 140%.

(3) Da bi položaj prosvetnih radnika bio dodatno unapređen, od 2020. u stalni radni odnos primljeno je više od 23.900 nastavnika koji su bili zaposleni na određeno vreme.

I ovo su samo neki od pokazatelja koji dokazuju koliko smo ulagali u prosvetu.

Danas su sve škole u Srbiji započele školsku godinu i nesmetano rade. I to je najlepša moguća vest za budućnost naše zemlje", napisala je Brnabićeva na Iksu.

