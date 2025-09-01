"NAJLEPŠA MOGUĆA VEST ZA BUDUĆNOST NAŠE ZEMLJE" Brnabićeva - Danas su sve škole u Srbiji započele školsku godinu i nesmetano rade
PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić na ogasila se na svom zvaničnom Iks nalogu povodom početka nove školske godine u Srbiji.
"Danas je jedan od najvažnijih dana u godini za svaku porodicu sa decom – početak nove školske godine. Posebne čestitke prvacima i njihovim porodicama, a najlepše želje i svim ostalim đacima koji danas počinju novu školsku godinu.
Za sve one koji i ovu temu žele da politizuju pričama kako se mi iz @sns_srbija nismo dovoljno bavili prosvetom i kako nam je obrazovanje nebitno, samo brzi podsetnik:
(1) Početna plata nastavnika 2012. iznosila je 391 evra, a u oktobru ove godine početna plata nastavnika biće 106.104 dinara (905,3 evra). To je rast od 131%.
(2) Prosečna plata u prosveti je 2012. iznosila 48.660 dinara, a od oktobra će iznositi 116.715 dinara. To je povećanje od 140%.
(3) Da bi položaj prosvetnih radnika bio dodatno unapređen, od 2020. u stalni radni odnos primljeno je više od 23.900 nastavnika koji su bili zaposleni na određeno vreme.
I ovo su samo neki od pokazatelja koji dokazuju koliko smo ulagali u prosvetu.
Danas su sve škole u Srbiji započele školsku godinu i nesmetano rade. I to je najlepša moguća vest za budućnost naše zemlje", napisala je Brnabićeva na Iksu.
Preporučujemo
"MNOGO NAM ZNAČI!" Paraćinci zadovoljni nižim cenama u marketima (VIDEO)
01. 09. 2025. u 11:44
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
Nasledio kuću, ispod nameštaja našao SKRIVENO BLAGO koje vredi milione evra
FRANCUZ koji je nasledio kuću od preminulih rođaka otkrio je neverovatnu riznicu zlatnih novčića i poluga vrednih nekoliko miliona evra. Blago je bilo jako dobro sakriveno ispod nameštaja i u kupatilu.
31. 08. 2025. u 14:26
Komentari (0)