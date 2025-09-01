Politika

JEZIVO! LEGLO ZARAZE NA DIFU U NS: Blokaderi napravili svinjac od fakulteta - pikavci, alkohol i đubre (FOTO/VIDEO)

В.Н.

01. 09. 2025. u 08:07

NA fakultetu DIF u Novom Sadu blokaderi su ostavili pravo leglo zaraze pikavce, alkohol i đubre.

Foto: Novosti

Sramota, pogledajte ove užasne prizore koje su blokaderi ostavili za sobom! Čak i svinjac izgleda bolje od onoga što su blokaderi napravili od zgrade fakulteta.

Ispijene flaše litra i litra alkohola, uništene prostorije...

Foto: Фото: Новости

Fudbal
