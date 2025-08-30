SNIMAK: Pogledajte kako izgleda jahta na kojoj se bahati Šolak koji bi da ruši Srbiju (VIDEO)
Dragan Šolak, vlasnik blokaderskih medija koji svakodnevno napadaju sve koji ne misle kao oni i šire mržnju, bahato se provodi u Hrvatskoj!
Dok u Srbiji pokušava da izazove građanski rat i kuka o svojoj ugroženosti nakon što je godinama pljačkao Srbiju i narod u Srbiji, kriminalac Dragan Šolak se provodi na jahti u Hrvatskoj (a gde bi drugde) u vrednosti od više desetina miliona evra.
Dok pokušava da izazove građanski rat preko svojih medija N1 i Nove, koji su lagali da je dečak u Valjevu pretučen a potom i preminuo na protestima, Šolak se baškari u lusuzu i to u Hrvatskoj.
Šolakova jahta je jedna od najskupljih jahti i ima čak tri nivoa, a luksuz ispoljava čak i u toletima jahte gde se nalaze pozlaćene slavine i tuševi. Kako izgleda unutrašnjost jahte poput one Šolakove pogledajte na priloženim slikama.
