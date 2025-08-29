Politika

"JEDAN MALI ZNAK PAŽNJE ZA VAS" Balać kupio ruže za dame koje se bore za bolju Srbiju

В.Н.

29. 08. 2025. u 13:20

VLADIMIR Balać kupio je ruže za dame koje se bore za bolju Srbiju.

ЈЕДАН МАЛИ ЗНАК ПАЖЊЕ ЗА ВАС Балаћ купио руже за даме које се боре за бољу Србију

Foto: Printskrin Tiktok

Snimak je podelo na TikToku.

@balac_vladimir Mali znak pažnje za naše drage dame. 🌹🇷🇸 #srbija🇷🇸 #fyp ♬ original sound - balac_vladimir

- Dobro jutro svima, evo me na Bajlonijevoj pijaci gde sam došao da kupim cveće za naše dame koje su od početka naše borbe tu sa nama.

- Dame koje nas neizmerno podržavaju.

