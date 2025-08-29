"JEDAN MALI ZNAK PAŽNJE ZA VAS" Balać kupio ruže za dame koje se bore za bolju Srbiju

RADI se o bezumnim akcijama ljudi koji nisu imali za cilj ništa nego drugo da uništavaju i da zastrašuju javnost i članove naše zajednice drže u strahu. Ponašanje kojem smo prisustvovali je za gađenje. Dok je manji broj prisutnih odlučio da počini nasilje i destrukciju, oni koji su samo posmatrali i stajali tu su apsolutno saučesnici u tome - iako se ova rečenica može lako protumačiti da je iz Srbije, jer tačno opisuje delovanje blokadera terorista, ona je ipak iz Velike Britanije.