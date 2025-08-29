"JEDAN MALI ZNAK PAŽNJE ZA VAS" Balać kupio ruže za dame koje se bore za bolju Srbiju
VLADIMIR Balać kupio je ruže za dame koje se bore za bolju Srbiju.
Snimak je podelo na TikToku.
- Dobro jutro svima, evo me na Bajlonijevoj pijaci gde sam došao da kupim cveće za naše dame koje su od početka naše borbe tu sa nama.
- Dame koje nas neizmerno podržavaju.
