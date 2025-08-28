B92: Direktorka "United Media" Aleksandra Subotić napustila Srbiju

KAKO B92 nezvanično saznaje, Aleksandra Subotić, direktorka "United Media", napustila je Srbiju 25. avgusta, preko Surčina.

Pretpostavlja se da je saznala da su njene mahinacije otkrivene i da je upravo to razlog njenog napuštanja zemlje.

Podsetimo, generalni direktor Telekoma Srbija Vladimir Lučić izjavio je danas da se sumnja da je Aleksandra Subotić oštetila Junajted grupu i Telekom Srbija za milione evra. Povodom navoda koji su se pojavili u pojedinim medijima da je predsednik Aleksandar Vučić zatražio smenu Aleksandre Subotić, direktorke Junajted medije, rekao je da to nije tačno.

"Predsednik Vučić nikada nije zatražio smenu bilo koga iz kompanija United Group ili United Media".

Lučić je naveo da novog direktora Junajted grupe Stena Milera poznaje skoro dva meseca i da nije tajna da vode ragovore kao partneri koji su učestvovali u procesu akvizicije prilikom koje je Telekom Srbija kupio deo Junajted grupe.

Podsetio je da je Telekom Srbija u aprilu 2025. postao novi vlasnik platforme NET TV koju je kupio od Junajted grupe.

"Uvidom u poslovanje ove kompanije utvrđeno je da je postojao fiktivni ugovor kojim je firma koja je u vlasništvu Aleksandre Subotić od 2013. godine izvlačila milione evra iz NET TV. O tome sam razgovarao sa nekadašnjim vlasnicima i gospodinom Milerom i ukazao da ćemo zbog ovih sumnji pokrenuti istragu pred nadležnim organima o postupanju Aleksandre Subotić i da ćemo tražiti da načinjena šteta bude nadoknađena pre svega Telekomu Srbija, a ako oni žele da se pridruže gonjenju, i United Group, budući da su fiktivni ugovori postojali poslednjih 12 godina", rekao je Lučić.

Istakao je da su jedina tema njihovih razgovora bile malverzacije Aleksandre Subotić.

"Nije bilo reči o medijima čiji je vlasnik United Grupa niti bi se bilo ko usudio da vrši uticaj na uređivačku politiku tih medija. Jasno je da su pojedini mediji zloupotrebljeni da stanu u odbranu malverzacija Aleksandre Subotić za koju do sada ni Telekom Srbija ni United Group nisu uspeli da utvrde iz kog formalnog kapaciteta crpi autoritet da vodi operacije ove kompanije u Srbiji budući da ne postoji nijedna zvanična odluka o njenom postavljanju za direktora ove kompanije", naveo je Lučić.

Vladimir Lučić je, povodom audio snimka koji je objavljen, istakao da su tražili uvid u taj snimak pre njegovog objavljivanja kako bi utvrdili njegovu autentičnost.

"Kako se to nije dogodilo, pokrenućemo krivični postupak protiv medija koji su ga objavili zbog nanošenja reputacione štete, a dodatno ćemo zatražiti od suda da utvrdi autentičnost navedenog snimka", naglasio je Lučić.

