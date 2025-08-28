KO JE OTPISAN? Šešelj otkrio šta su gazde naredile blokaderima (VIDEO)

PREDSEDNIK SRS dr Vojislav Šešelj izjavio je da je pre nekoliko godina najavljivao da je prozapadna opozicija otpisana od strane zapadnih sila.

Foto: Printskrin Informer TV

- Međutim, to nije ulazilo u njihovu glavu. Sad su to shvatili - rekao je Šešelj.

Gazde su dale zadatak blokaderima da detronizuju dosadašnju prozapadnu kako bi se stvorio prostor za izgradnju potpuno nove, objasnio je predsednik SRS.

Lider radikala je kazao da je predsednik SSP Dragan Đilas to shvatio.

- Đilas je besan i on ne zna da sakrije svoj bes - rekao je predsednik SRS.

Kad su u pitanju ostale prozapadne stranke, Šešelj kaže da se tamo "ne zna ko je gluplji od glupljeg".

- Sad su u bezizlaznoj situaciji. Među blokaderima isto ima sve više cepanja - izjavio je lider radikala za Informer TV.