"NEKAD JE ZAPOSLENJE LEKARA BILA MISAONA IMENICA": Dr Volarević: "Danas lekari pronalaze posao brže nego ikad"

D.K.

28. 08. 2025. u 17:13

DOKTOR Vladimir Volarević podsetio je da je u Srbiji za vreme bivše vlasti, nakon studija medicine bilo gotovo nemoguće pronaći posao, što danas nije slučaj.

Foto: Printskrin

- U poslednjih nedelju dana video sam se dva ili tri prijatelja. Jedan je u Švajcarskoj, drugi u Nemačkoj, treći u Americi. Oni su otišli u vreme bivše vlasti, kada sam ja završio fakultet, neke 2006. ili 2007. godine. Oni su otišli jer tada lekar nije mogao nikako da nađe posao, osim ako nije imao neku čudesnu sudbinu, odnosno da ne kažem poznanstvo - istakao je Vasiljević

- Danas vi kad završite studije medicine, imate prosečnu ocenu iznad 9, dobijate posao na klinici koju želite, i dobijate specijalizaciju koju želite. To je tada bila misaona imenica, vi tada niste mogli ni volonterski, dakle ni da platite specijalizaciju, nista imali priliku - zaključio je Vasiljević

