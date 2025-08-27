Politika

TERORISTI BACAJU TOPOVSKE UDARE NA POLICIJU: Blokaderi siledžije prave haos u Novom Sadu

Novosti online

27. 08. 2025. u 22:35 >> 22:49

NASILNI blokaderi su danas u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta napali pripadnike policije.

ТЕРОРИСТИ БАЦАЈУ ТОПОВСКЕ УДАРЕ НА ПОЛИЦИЈУ: Блокадери силеџије праве хаос у Новом Саду

Foto: Printskrin

Blokaderi su počeli da gađaju policijske službenike flašama.

Incident je izazvao uznemirenost među građanima, a policija je bila primorana da reaguje kako bi obezbedila red i mir na javnom prostoru.

Teroristi otimaju policajcima štitove i bacaju topovske udare na policiju.

Foto: Printskrin

Blokadere predvodi Miša Bačulov koji je prosipao fekalije ispred Gradske kuće u Novom Sadu.

Blokaderi teroristi prete policiji i njihovoj deci:

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?

PROJEKAT G 80: Jugoslovenski mit ili zaboravljena istina?