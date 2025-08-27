TERORISTI BACAJU TOPOVSKE UDARE NA POLICIJU: Blokaderi siledžije prave haos u Novom Sadu

NASILNI blokaderi su danas u Novom Sadu ispred Filozofskog fakulteta napali pripadnike policije.

Foto: Printskrin

Blokaderi su počeli da gađaju policijske službenike flašama.

Incident je izazvao uznemirenost među građanima, a policija je bila primorana da reaguje kako bi obezbedila red i mir na javnom prostoru.

Teroristi otimaju policajcima štitove i bacaju topovske udare na policiju.

Foto: Printskrin

Blokadere predvodi Miša Bačulov koji je prosipao fekalije ispred Gradske kuće u Novom Sadu.

Blokaderi teroristi prete policiji i njihovoj deci: