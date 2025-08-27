Politika

GORAN JEŠIĆ PORUČIO: Savo Manojlović je običan politikant koji buši svaku opozicionu ideju, pretvorio se u kupujem-prodajem (FOTO)

В.Н.

27. 08. 2025. u 08:54

IDEOLOG blokadera i bivši član Demokratske stranke, Goran Ješić, opleo je po lideru Pokreta Kreni-promeni, Savi Manojloviću.

Foto: Novosti

- Dovoljno dugo sam pratio ovog politikanta i njegovo javno glasilo - "kupujem prodajem". Ne postoji tema koju nije spinovao i šta nije izbušio. Blok i 'šukurac! - navodi se u objavi.

Foto: Novosti

 

