REVOLUCIJA JE PROPALA, DRŽAVA JE POBEDILA: Priznanje stiglo iz opozicionog "Danasa"

OPOZICIONI list "Danas" koji je do juče podržavao studentske blokade, bukvalno je sam priznao da je revolucija propala.

Foto: Novosti

Urednik političke rubrike lista Danas Jasmina Lukač u kolumni je, između ostalog, napisala da je "karakten promenjen, nakon što su propušteni trenutak i prostor za revoluciju.

Tako je i sama priznala da im je "revolucija propala".

- Verovatnoća da revolucija bukne na jesen je samo matematička, svi politički razlozi govore suprotno. Pobrojimo neke. Promena karaktera od nasilnog ka nenasilnog, odvratila je brojne ljude umesto da ih drži uključenim u borbu. - navodi u kolumni urednica političke rubrike lista Danas Jasmina Lukač i dodaje:

- Nenasilne akcije grupa Studenti u blokadi, sa pridruženim Zborovima građana poprimile su nasilni karakter, baš kao da nikad u Srbiji nije postojao marksizam, niti je Zoran Đinđić pisao esej o subjektivnosti i nasilju. Karakter je promenjen, nakon što su propušteni trenutak i prostor za revoluciju. - piše Lukač.

Da, podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da u Srbiji neće biti obojene revolucije i da je promena vlasti moguća samo na izborima.

