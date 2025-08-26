Politika

JEZIVA SLIKA SA FILOZOVSKOG: Blokaderi ostavili mrtvački sanduk i sektaška obeležja (FOTO)

В.Н.

26. 08. 2025. u 10:21

BLOKADERI zgubidani ostavili su nezapamćen svinjac, mrtvački sanduk i sektaška obeležja na Filozofskom fakultetu u Novm Sadu.

ЈЕЗИВА СЛИКА СА ФИЛОЗОВСКОГ: Блокадери оставили мртвачки сандук и секташка обележја (ФОТО)

Foto: Novosti

Blokaderi su uspeli da totalno ruiniraju Filozofski fakultet u Novom Sadu koji sada više liči na deponiju nego na obrazovnu ustanovu.

Foto: Фото: Новости

Podsetimo, pored tone smeća, prljavštine i otpada, utočište su pronašle i razne vrste životinja.

Pored pacova, na ovom fakultetu mogu se videti i lisice.

To su ti pristojni, pametni i čisti studenti. Tako bi nam sutra Srbija izgledala da se oni nešto pitaju.

