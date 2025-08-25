BLOKADERIMA BI BILA ČAST DA IM DOĐE KURTI Knežević: Ekstremisti bi proglasili Vučića za ličnost godine kada bi priznao KiM

PREDSEDNIK Demokratske narodne partije Milan Knežević gostujući na Informer televiziji komentarisao je ekstremističko ponašanje blokadera, kao i postupak Srbije da prva pritekne u pomoć Crnoj Gori onda kada joj je to bilo najpotrebnije.

V.K.

Knežević je primetio da bi blokaderi proglasili predsednika Srbije Aleksandra Vučića za čoveka godine ukoliko bi ispratio njihov narativ.

- Da li bi blokaderi zviždali i Toninu Piculi kao Dodiku, da je došao na utakmicu? Ne bi, njemu bi aplaudirali. Da je došao i Kurti, nekom broju tih ljudi bi to bilo imponujuće. To bi poslalo poruku da je Beograd otvoren za sve koji nisu Srbi. Svi blokaderi i NVO bi proglasili Vučića za čoveka godine kad bi priznao Kosovo, presudu Dodiku i uveo sankcije Rusiji. Do skoro su za sve bili krivi Srbi iz Crne Gore, a sad su to Srbi iz Bosne - kazao je Knežević i dodao:

- Ni 1995. onima iz kruga dvojke nije odgovaralo da Krajišnici prolaze Terazijama. Meni se čini da je ovo nastavak 5. oktobra koji ide u dezintegraciju srpskog naroda. Mi smo 2006. postali privatna država koja se gradi na antisrpskom narativu. 2008. je Crna Gora priznala Kosovo. Ja smatram da mi kao narod treba da damo snažan odgovor. Ono što se desilo Dodiku je pokušaj dezintegrisanja srpskog naroda na svim nivoima!

Osvrnuo se i na angažovanje srpskog helikoptera za gašenje požara u Crnoj Gori.

- Jedan deo političkih partija bi više voleo da je izgorela cela Crna Gora, nego da je srpski helikopter gasio vatru. Više je taj helikopter ugasio požara i imao radnih sati nego svi helikopteri zajedno. Za njega je bilo posebno komplikovano jer je uzimao reke iz Morače, za razliku od drugih koji su uzimali sa Skadarskog jezera gde je lakši pristup - istakao je Knežević i otkrio:

- Bio je stav da treba da angažujemo NATO helikoptere, a ne da čekamo "Vučićevu milostinju". Nisu spomenuli da su svima uputili zahtev u isto vreme, a jedino je Srbija odmah reagovala. Ja sam svima zahvalan, ali NATO pakt nije reagovao. Mi dosad nismo videli pomoć NATO ni u turizmu, ni u investicijama, ni kad su ovakve elementarne nepogode. Pomaže nam najviše Srbija.

(Informer.rs)