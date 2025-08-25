BLOKADERI ŽELE DA LINČUJU NOVINARE: "Zapamtite ovu sliku"

SA Fejsbuk profila na kom se navodi ime i prezime Aleksandar Bojović stigle su pretnje novinarima "Večernjih novosti".

Foto: Fejsbuk printskrin

- Ovo su novinari RTS-a kad je pao Sloba.. Zapamtite ovu sliku vi sa "Novosti" - napisao je on u poruci na Fejsbuk stranici "Večernjih novosti" uz fotografije premlaćivanja bivšeg direktora RTS Dragoljuba Milanovića.

Foto: Fejsbuk printskrin

Za vreme demontracija DOS u oktobru 2000. godine brutalno je pretučen tadašnji direktor RTS Dragoljub Milanović i pravo je čudo kako je ostao živ.