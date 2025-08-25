DOŠLO JE VREME DA KAŽEMO BLOKADAMA "STOP": Građani Nove Crnje izneli jasan stav (VIDEO)
GRAĐANI Nove Crnje izneli su jasan stav protiv blokada u Srbiji.
- Došlo je vreme da kažemo blokdama "stop". Svi mi ovde smo došli da podržimo da prestanu blokade da počne da se radi, da se gradi kao što se gradilo - istakla je sugrađanka.
