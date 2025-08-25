Politika

DOŠLO JE VREME DA KAŽEMO BLOKADAMA "STOP": Građani Nove Crnje izneli jasan stav (VIDEO)

В.Н.

25. 08. 2025. u 07:00

GRAĐANI Nove Crnje izneli su jasan stav protiv blokada u Srbiji.

ДОШЛО ЈЕ ВРЕМЕ ДА КАЖЕМО БЛОКАДАМА СТОП: Грађани Нове Црње изнели јасан став (ВИДЕО)

Foto: Novosti

- Došlo je vreme da kažemo blokdama "stop". Svi mi ovde smo došli da podržimo da prestanu blokade da počne da se radi, da se gradi kao što se gradilo - istakla je sugrađanka.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?

KRISTIJANO RONALDO POSTAO MUSLIMAN?! Da li će da promeni i ime?