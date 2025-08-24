Politika

"DOK ONI PALE BAKLJE, DRŽAVA UVODI MERE ZA BOLJI ŽIVOT": Ministar Milićević čvrsto podržao nove ekonomske mere

В.Н.

24. 08. 2025. u 16:27

MINISTAR bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević ocenio je danas da novim paketom ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda Srbija još jednom pokazuje da je država koja brine o svom narodu i koja stoji uz svakog građanina.

ДОК ОНИ ПАЛЕ БАКЉЕ, ДРЖАВА УВОДИ МЕРЕ ЗА БОЉИ ЖИВОТ: Министар Милићевић чврсто подржао нове економске мере

Foto: Printskrin

- Najavljene ekonomske mere predsednika Aleksandra Vučića, ograničavanje marži trgovinskih lanaca, smanjenje cena osnovnih životnih namirnica i obezbeđivanje povoljnijih kredita za građane, predstavljaju snažan i odgovoran odgovor države na izazove sa kojima se suočava naš narod - ocenio je Milićević.

Kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, ministar je ocenio da te mere jasno pokazuju da Srbija nikada neće dozvoliti da građani budu taoci bahatosti velikih trgovinskih i bankarskih sistema. 

- Poruka je jasna: niko nema pravo da se bogati na muci naroda – Srbija će uvek stati između građana i pohlepnih monopola. U vremenu kada pojedini politički akteri nude samo haos, blokade i rušenje institucija, vlast pokazuje odgovornost i ozbiljnost – nudi rešenja, konkretne mere i bolji životni standard. Dok jedni pale baklje i dimne bombe, država gradi fabrike, škole, bolnice i pruge, i uvodi mere koje direktno znače niže cene u prodavnicama i veće šanse za dostojanstven život - rekao je Milićević.

Kako smatra, te odluke znače da država štiti osnovne interese građana i njihov životni standard, da se jasno stavlja do znanja da nema nedodirljivih i da niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na tržištu i da Srbija ide napred, jer razvoj i stabilnost nemaju alternativu.

- Zahvaljujući ovim merama, građani Srbije će već u narednim mesecima moći da osete olakšanje u svakodnevnom životu – kroz niže cene hrane, kroz povoljnije uslove zaduživanja i kroz veću sigurnost da država stoji iza njih. Predsednik Vučić je još jednom pokazao da mu je narod na prvom mestu i da je njegova politika pre svega politika odgovornosti, pravde i solidarnosti - rekao je Milićević.

Dodao je da je naša obaveza je da damo punu podršku tim merama, da radimo na njihovom sprovođenju i da zajedno pokažemo da je Srbija jača od svih izazova.
- Srbija neće stati, ni pred trgovinskim lancima, ni pred bankarskim lobijima, ni pred političkim ucena­ma. Srbija ide napred - zaključio je Milićević.

(Tanjug)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PROFESOR SA EKONOMSKOG POHVALIO VUČIĆEVE EKONOMSKE MERE: To je kompleksan skup mera, opšti efekt treba da bude smanjenje socijalnih razlika
Politika

0 2

PROFESOR SA EKONOMSKOG POHVALIO VUČIĆEVE EKONOMSKE MERE: To je kompleksan skup mera, opšti efekt treba da bude smanjenje socijalnih razlika

PROFESOR Ekonomskog fakulteta DRAGAN Đuričin ocenio je da je novi paket ekonomskih mera za poboljšanje životnog standarda, koji je danas predstavio predsednik Aleksandar Vučić, predstavlja spremnost države da se suoči sa ozbiljnim ekonomskim problemima koji su, kako smatra, uglavnom posledica određenih političkih problema koji postoje u društvu u poslednjih devet meseci.

24. 08. 2025. u 16:04 >> 16:19

Politika
Tenis
Fudbal
RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova

RUSIJA TO NIJE OČEKIVALA! Ovo je danas doživela Marija Šarapova