"DOK ONI PALE BAKLJE, DRŽAVA UVODI MERE ZA BOLJI ŽIVOT": Ministar Milićević čvrsto podržao nove ekonomske mere

MINISTAR bez portfelja u Vladi Srbije Đorđe Milićević ocenio je danas da novim paketom ekonomskih mera za značajno poboljšanje životnog standarda Srbija još jednom pokazuje da je država koja brine o svom narodu i koja stoji uz svakog građanina.

- Najavljene ekonomske mere predsednika Aleksandra Vučića, ograničavanje marži trgovinskih lanaca, smanjenje cena osnovnih životnih namirnica i obezbeđivanje povoljnijih kredita za građane, predstavljaju snažan i odgovoran odgovor države na izazove sa kojima se suočava naš narod - ocenio je Milićević.

Kako se navodi u saopštenju iz njegovog kabineta, ministar je ocenio da te mere jasno pokazuju da Srbija nikada neće dozvoliti da građani budu taoci bahatosti velikih trgovinskih i bankarskih sistema.

- Poruka je jasna: niko nema pravo da se bogati na muci naroda – Srbija će uvek stati između građana i pohlepnih monopola. U vremenu kada pojedini politički akteri nude samo haos, blokade i rušenje institucija, vlast pokazuje odgovornost i ozbiljnost – nudi rešenja, konkretne mere i bolji životni standard. Dok jedni pale baklje i dimne bombe, država gradi fabrike, škole, bolnice i pruge, i uvodi mere koje direktno znače niže cene u prodavnicama i veće šanse za dostojanstven život - rekao je Milićević.

Kako smatra, te odluke znače da država štiti osnovne interese građana i njihov životni standard, da se jasno stavlja do znanja da nema nedodirljivih i da niko ne može da zloupotrebljava svoj položaj na tržištu i da Srbija ide napred, jer razvoj i stabilnost nemaju alternativu.

- Zahvaljujući ovim merama, građani Srbije će već u narednim mesecima moći da osete olakšanje u svakodnevnom životu – kroz niže cene hrane, kroz povoljnije uslove zaduživanja i kroz veću sigurnost da država stoji iza njih. Predsednik Vučić je još jednom pokazao da mu je narod na prvom mestu i da je njegova politika pre svega politika odgovornosti, pravde i solidarnosti - rekao je Milićević.

Dodao je da je naša obaveza je da damo punu podršku tim merama, da radimo na njihovom sprovođenju i da zajedno pokažemo da je Srbija jača od svih izazova.

- Srbija neće stati, ni pred trgovinskim lancima, ni pred bankarskim lobijima, ni pred političkim ucena­ma. Srbija ide napred - zaključio je Milićević.

