LAŽOMER: Narod protiv blokada (VIDEO)

Dimitrije Krsmanović

21. 08. 2025. u 19:23

SVE ono o čemu je ekipa Lažomera govorila prethodnih meseci, počelo je da dobija svoj epilog, a to je većinska Srbija, radna, vredna, kojoj je dosta ugnjetavanja od strane blokadera koji su ustali i zvanično, izašli na ulice.

ЛАЖОМЕР: Народ против блокада (ВИДЕО)

Foto Novosti

Više o ovome u videu ispod teksta-

