JASNA PORUKA GRAĐANA- DOSTA JE BLOKADA! Vučević o skupovima širom zemlje: LJudi razumeju da je ovo napad na Srbiju i predsednika!

LIDER SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević istakao je u gostovanju na b92 da je ključna poruka sa jučerašnjeg okupljanja širom Srbije da je ljudima dosta blokada.

Foto V. Danilov

Vučević je naveo da su šetnje građana protiv blokada odgovor koji se čekao dugo, sazrevao i ključao u mislima i osećanjima.

- Ljudi su zabrinuti jer su napadnute elementarne vrednosti, pravo na kretanje, normalan život, organizovanje. Sve je i fizički, verbalno i medijski napadnuto od strane blokadera. Stabilnost žele ljudi, da žive pristojno i bolje, da planiraju budućnost. Poruka okupljanja je da je dosta blokada. Ne možemo da idemo u školu, na studije. Blokade su dovele do osećaja nesigurnosti, straha, nespokoja. To se na svim aspektima reflektuje. Tako su građani u tih 50 tak gradova rekli dosta je blokada. Hoćemo da idemo u restoran, da putujemo, da ne brinemo za đake, da studenti imaju vežbe - reči su lidera SNS.

On je naglasio da ljudi razumeju da je ovo napad na Srbiju, na predsednika države te da je to prirodna reakcija koja je izašla na svetlo dana.

-Dugo je stvarana u srcima, dušama i srcima. Utiska sam da i blokaderi vide koliko je negativna reakcija na njihovo nasilje. Govorim o onima koji kreiraju njihove aktivnosti. To im donosi negativne poene. Svaki vid nasilja. Oni pokušavaju da se prepozicioniraju. Kad budu izbori ovo će ostaviti utisak na građane kad budu na biralištima. Sve ostane u sećanju ljudi. Ne mogu da dočaram njihovo viđenje skupa. Preskačem trivijalne stvari, potcenjuju broj ljudi koji je okupljen. Višestruko ih je više. To su ljudi koji ne žele incidente, preziru ih, ne vole te stvari. Plaši se normalan čovek od huligana i blokadera, naravno da im nije svejedno. Hoće sigurnost i stabilnost. Elementarne stvari su to, jer bez toga ne upravljate svojim životima- kazao je Vučević.

Vučević je naglasio da mali biznisi trpe neverovatno, kao i svi u hotelima, saobraćaju.

- Manje se kupuje, druži, izgubili su želju da se viđaju. Manje se kupuje i odeće i obuće. Sve utiče na celu ekonomiju. Moramo da nastavimo da se borimo, privlačiomo investicije, da nastavimo sa projektima.. Minimalna zarada se povećava, to je dobro. Plate i penzije će verovatno da se povećavaju, kao i na jesen za prosvetne radnike, za predškolske ustanove takođe. Videćemo paket mera koje će dovesti do fer cena u prodavnicama. Pre svega za ono što ljudi najčešće troše. To nije sezonska akcija. Niko nije protiv trgovaca i profita vež protiv ekstra profita. Da ne zaradi proizvođač, a da to pet puta neko zaradi. Da proizvođaču nije zarada već je on u nelagodnom položaju. Tržišna privreda nije anarhija- zaključio je.

Mere će značiti ljudima

Vučević je naglasio da će ljudima sa nižim zaradama nove mere koje će država doneti značiti.

- Pitanje ogreva je isto značajno, da se lakše i jeftinije pripreme za grejnu sezonu. Škola počinje, knjige, odeća, zimnica, ogrev, izazaovan period za kućne budžete je pred nama. Država želi da bude partner u tome. Da omogući pakete podrške. Imamo kredite za prvi stan, Alimentacioni fond po prvi put, država putem instrumenata preuzima da regresno naplati od nesavesnog roditelja. Država se involvira kad je odnos prema deci u pitanju. Reč je o pravdi i pravičnosti. U odnosu na blokdae, za pad nadstrešnice, cene, izgovorenu reč, ljudi hoće pravdu u društvu.