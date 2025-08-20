Politika

SREMSKA MITROVICA PROTIV BLOKADA: Ne damo Srbiju, hoćemo slobodu i rad

В. Н.

20. 08. 2025. u 20:45

STANOVNICI Sremske Mitrovice pridružili su se akciji "Građani protiv blokada".

СРЕМСКА МИТРОВИЦА ПРОТИВ БЛОКАДА: Не дамо Србију, хоћемо слободу и рад

Foto Novosti

Sremskomitrovčani žele da rade. Ne daju Srbiju i neće blokade.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu

MEĐU ŽRTVAMA 17-ORO DECE: Više od 70 poginulih u teškoj saobraćajnoj nesreći autobusa, kamiona i motocikla u Avganistanu