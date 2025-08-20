Politika

LESKOVAC PROTIV BLOKADA: Veliki broj ljudi izašao da iskaže svoju podršku skupu protiv blokada (FOTO/VIDEO)

В.Н.

20. 08. 2025. u 18:46

I GRAĐANI Leskovca su ustali protiv blokada! Narodu je dosta blokada, žele da se vrate normalnom životu.

Foto Novosti

U centru Leskovca se okupio veliki broj ljudi koji žele da iskažu svoju podršku skupu protiv blokada.

Građani žele nazad normalan život koji im je oduzet.

