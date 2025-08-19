Politika

ZABRINUTOST ZBOG PROMENE PRAKSE SUDIJA: VJT u Beogradu odlučno nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijskim službenicima

19. 08. 2025. u 20:42

POVODOM informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele "pravni stav" u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava zabrinutost zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci.

- VJT u Beogradu podseća da su pojedine sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u proteklih nekoliko meseci donosile rešenja kojima su odbijale predloge za određivanje pritvora osumnjičenima u velikom broju slučajeva, ali da je krivično vanpretresno veće istog suda, odlučujući po žalbama tužilaštva, preinačavalo rešenja tih sudija i određivalo pritvore.

Kao i do sada VJT u Beogradu će ulagati žalbe na sve sporne prvostepene odluke i tražiti njihovo preinačenje iz zakonom propisanih razloga, pa i kada je reč o određivanju pritvora. 

Ovo tužilaštvo postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije i štiti prava svih građana, pa i policijskih službenika kojima je dužnost očuvanje javnog reda i mira, a koji su, podvlačimo, naročito prethodnih dana izloženi nasilničkom ponašaju učesnika neprijavljenih javnih skupova. 

Primeri u kojima je pritvor morao da bude određen su slučajevi nasilničkog ponašanja na neprijavljenim javnim skupovima usled čega je načelnik JZO zadobio teške telesne povrede, zatim napad i šutiranje načelnika PS Voždovac, a najnoviji primer je današnje odbijanje sudije da odredi pritvor  Marku M. osumjičenom da je kamenicama i drugim predmetima gađao policijske službenike  Žandarmerije.  

Takođe ukazujemo da se u fazi prethodnog postupka prikupljaju dokazi i da sud prilikom odlučivanja o razlozima za određivanje pritvora nije vezan kvalifikacijom krivičnog dela, već isključivo činjeničnim opisom krivičnog dela i priloženim dokazima - navodi VJT u Beogradu u saopštenju.

