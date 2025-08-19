ZABRINUTOST ZBOG PROMENE PRAKSE SUDIJA: VJT u Beogradu odlučno nastavlja procesuiranje svih osumnjičenih za nasilje nad policijskim službenicima
POVODOM informacija koje su se pojavile u pojedinim medijima, a prema kojima su sve sudije Odeljenja za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu zauzele "pravni stav" u vezi sa kvalifikacijom određenog krivičnog dela, Više javno tužilaštvo u Beogradu izražava zabrinutost zbog promene prakse ovih sudija u proteklih nekoliko meseci.
- VJT u Beogradu podseća da su pojedine sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu u proteklih nekoliko meseci donosile rešenja kojima su odbijale predloge za određivanje pritvora osumnjičenima u velikom broju slučajeva, ali da je krivično vanpretresno veće istog suda, odlučujući po žalbama tužilaštva, preinačavalo rešenja tih sudija i određivalo pritvore.
Kao i do sada VJT u Beogradu će ulagati žalbe na sve sporne prvostepene odluke i tražiti njihovo preinačenje iz zakonom propisanih razloga, pa i kada je reč o određivanju pritvora.
Ovo tužilaštvo postupa isključivo u skladu sa Ustavom i zakonima Republike Srbije i štiti prava svih građana, pa i policijskih službenika kojima je dužnost očuvanje javnog reda i mira, a koji su, podvlačimo, naročito prethodnih dana izloženi nasilničkom ponašaju učesnika neprijavljenih javnih skupova.
Primeri u kojima je pritvor morao da bude određen su slučajevi nasilničkog ponašanja na neprijavljenim javnim skupovima usled čega je načelnik JZO zadobio teške telesne povrede, zatim napad i šutiranje načelnika PS Voždovac, a najnoviji primer je današnje odbijanje sudije da odredi pritvor Marku M. osumjičenom da je kamenicama i drugim predmetima gađao policijske službenike Žandarmerije.
Takođe ukazujemo da se u fazi prethodnog postupka prikupljaju dokazi i da sud prilikom odlučivanja o razlozima za određivanje pritvora nije vezan kvalifikacijom krivičnog dela, već isključivo činjeničnim opisom krivičnog dela i priloženim dokazima - navodi VJT u Beogradu u saopštenju.
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)