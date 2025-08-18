NAJLEPŠE BAJKE BLOKADERA ACE MATIJEVIĆA: “Nisam ja , uzeli mi telefon…”
BLOKADERI uhvaćeni na delu manji o makovog zrna, prete preko društvenih mreža a onda se izvinjavaju.
"Kralj obrva" Branko Babić dobio je pretnje od vođe blokadera. Kada ga je pozvao isčezla je sva hrabrost tastatura ratnika.
-Ne znam koje. Nisam ti ja pisao brate. Neko mi maznuo telefon. Pa pisao si da ćeš da me popališ, da ćeš sve da zapališ. Nisam pisao... Sama tastatura napisala. A ko je napisao. I ko ti uzeo telefon. Ko ti ukrao telefon...
Pokupim jaja, snimim kokoške za Instagram i evo ti ga javi se baja blokaderković, kaže Babić.
Na to su mu opet stigle pretnje i uvrede...
Iste sekunde sam ga našao i pozvao kaže Babić.
Kaži blokaderu šta te muči? Neću da pravim pi...je majka ti bolesna otac... a onda je palo izvinjavanje... o čemu pričaš... nisma ništa o ženi...
