OKLOPNJACI IZ AMERIKE NOVA PRETNJA SRBIMA: Paravojne formacije Prištine ubrzano se naoružavaju, stiglo 50 borbenih vozila

UBRZANO naoružavanje tzv. kosovskih bezbednosnih snaga, kojima su SAD za vikend isporučile 50 oklopnih vozila, još jedan je opasan korak ka stvaranju paravojnih formacija Prištine, protivno svim međunarodnim sporazumima, ali i direktna pretnja po mir i bezbednost ne samo u Srbiji nego i u regionu.

FOTO: Ambasada SAD u Prištini

Ovo upozoravaju sagovornici "Novosti" nakon što je premijer privremenih institucija u Prištini u tehničkom mandatu Aljbin Kurti dočekao američka vozila i najavio dalje naoružavanje i opremanje nelegalnih snaga. Ministar odbrane lažne države Ejup Maćedonci pohvalio se da su ovim novim kontingentom već "za 207 odsto premašili plan zacrtan do 2028. godine". U Ambasadi SAD u Prištini isporuku vozila vide kao "još jedan korak u zajedničkoj posvećenosti jačanju kapaciteta KBS".

Potpukovnik Kontraobaveštajne službe u penziji Ljuban Karan ističe da nema nikakve dileme da su zapadne velike sile, koje i kontrolišu KiM, grubo pogazile Rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti UN, kojom im je Srbija poverila međunarodnim snagama da vode računa o bezbednosti Srba u južnoj srpskoj pokrajini:

- Iako bi trebalo da budu neutralni, a tu pre svih mislim na SAD koje su praktično organizatori Kfora ispred NATO, kao vojne misije UN, oni se ponašaju kao da je to potpuno zaokružena nezavisna država i pomažu njenu paravojsku. To je loš signal i za naše buduće odnose sa SAD, iako smo računali da predsednika Trampa da će imati drugačiji pogled na rešavanje strateških pitanja Srbije i srpskog naroda - kaže Karan za "Novosti".

Ukazuje da iako ovo nije dobra vest, nije ni tragična, jer smo navikli na to da mnoge zapadne zemlje, Turska i neke druge države iz našeg okruženja jačaju nelegalne prištinske snage:

- Ali ta paravojska je i dalje tog nivoa da za našu vojsku ne predstavlja neku veliku opasnost. Ona je najviše pretnja za Srbe na KiM, i pored policije, još jedan instrument Kurtija za zastrašivanje naših sunarodnika. Ta oklopna vozila tome treba da posluže i da budu aktivirana za eventualne proteste Srba. Sve to podstiče tihi egzodus i veliki je problem što na to ne reaguju međunarodne snage kojima smo poverili bezbednost Srba na KiM. Iseljavaju se ljudi, Srbima se sudi i presuđuju drakonske kazne u odsustvu za navodne ratne zločine i na taj način jednim papirom eliminišu čitave porodice sa KiM, da ne govorim o ostalim perfidnim metodama zastrašivanja i progona.

Odgovor - jaka srpska vojska NEMANjA Zavišić je podsetio i na nedavno sklopljen vojni pakt između Prištine, Tirane i Zagreba, naglasivši da je potpuno jasno da se ne radi ni o kakvom odbrambenom, već savezu direktno uperenom protiv Srbije i Republike Srpske: - Pa Hrvatska i Albanija su već članice NATO, zbog čega im treba novi savez? Od koga će Šiptari da ih štite umesto Amerikanaca? Ovaj novi pakt koji formiraju je direktno uperen protiv Srbije i Republike Srpske, odnosno srpskog naroda. Zato je važno da nastavimo da jačamo našu vojsku, modernizujemo tehniku i vratimo obavezno služenje vojnog roka. Nema većeg garanta mira i stabilnosti na Balkanu od jake srpske vojske.

Bez neke velike promene na KiM i vraćanje na izvorne principe Rezolucije 1244, smatra Karan, situacija u južnoj srpskoj pokrajini samo će ići u pravcu dalje eskalacije.

Analitičar Nemanja Zavišić ukazuje za "Novosti" da je naoružavanje nelegalnih formacija tzv. kosovskih bezbednosnih snaga još jedan korak u pravcu destabilizacije čitavog Balkana:

- Po Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN jedine legalne oružane snage na KiM su jedinice Kfora, tako da je naoružavanje svih drugih formacija u potpunoj suprotnosti sa međunarodnim javnim pravom i upereno protiv mira.

D. M.