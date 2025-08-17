ĐURIĆ ODGOVORIO ŠIDERU: Kad sebi uzima za pravo da komentariše unutrašnje prilike u Srbiji, neka onda osudi i paljenje prostorija SNS

MARKO Đurić, potpredsednik Glavnog odbora SNS i ministar inostranih poslova, reagovao na izjave Andreasa Šidera.

Foto MSP

- Sa iskrenim zaprepašćenjem primećujem da pojedini strani političari, uključujući i austrijskog poslanika Andreasa Šidera, nastoje da predstave iskrivljenu sliku događaja u Srbiji, ignorišući nedopustivo političko nasilje koje se sprovodi protiv državnih institucija Srbije, ali i protiv Srpske napredne stranke i njenih članova.

Za početak g. Šider ako već uzima sebi za pravo da komentariše unutrašnje prilike u Srbiji, treba jasno i javno da osudi paljenje i razaranje prostorija SNS u Valjevu, Novom Sadu i na drugim mestima, kao i pokušaje linča naših aktivista i aktivistkinja, kao i novinara koji ne izveštavaju po volji dela demonstranata.

Dok se naši aktivisti i predstavnici institucija suočavaju sa fizičkim napadima, spaljivanjem i razbijanjem prostorija i brutalnim pokušajima zastrašivanja, gospodin Šider i njemu slični odlučuju da na to zažmure i da odgovornost prebacuju na one koji nastoje da ispune ustavnu obavezu i očuvaju red, zakonitost i stabilnost. Takav pristup ne samo da vređa istinu i zdrav razum, već i ohrabruje nasilne ekstremiste da nastave sa svojim postupcima. Još je problematičnije što se takvim izjavama zapravo daje vetar u leđa onima koji bi želeli da Srbija potone u haos i nestabilnost.

Gospodin Šider nam nakon današnjih komentara duguje i odgovor na pitanje kako bi se policija i državne institucije u njegovoj zemlji ponašale da neko spali prostorije njegove stranke, i demolira zgradu javnog tužilaštva.

Umesto što napadaju Srbiju i njene institucije, od evropskih zvaničnika i političara očekujemo da nedvosmisleno osude nasilje gde god da se ono događa, i da se pridruže naporima da se sačuva mir, stabilnost i institucionalni demokratski procesi. - poručio je Đurić.

