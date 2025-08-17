VUČIĆ PROČITAO ČLAN ZAKONA I UPITAO TUŽIOCE: Što se pravite da ga ne poznajete? Šta je bilo u Novom Sadu i Valjevu, ako ne čist terorizam?
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o terorizmu u našoj zemlji koje čine blokaderi.
- Pitam vrhovnog i specijalnog tužioca, a zna se ko je nadležan za terorizam u zemlji, pa mi recite šta je to što živimo - rekao je Vučić i pročitao član 391. Krivčnog zakonika.
- Prema članu 391 Krivičnog zakonika Srbije, terorizmom se smatra radnja onog ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo ili prinudi državu da učini nešto ili ne učini, ili da ozbiljno ugrozi političke, društvene i ekonomske strukture Srbije, izvrši neko od sledećih dela: napadne telo ili slobodu drugog lica, uništi državni ili javni objekat – sinoć u Valjevu je sve to napadnuto. Uništi državni ili javni objekat, infrastrukturu, saobraćajni sistem ili saobraćajnu mrežu, ili izvrši bilo koju radnju koja može da ugrozi život ljudi ili nanese ozbiljnu štetu po privredu.
- Pitam vas, gospodo tužioci, što se pravite da ne poznajete zakon? Šta je bilo ono u Novom Sadu i Valjevu, ako ne čist terorizam? - upitao je Vučić.
17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44
17. 08. 2025. u 14:28
17. 08. 2025. u 16:16
