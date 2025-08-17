Politika

VUČIĆ PROČITAO ČLAN ZAKONA I UPITAO TUŽIOCE: Što se pravite da ga ne poznajete? Šta je bilo u Novom Sadu i Valjevu, ako ne čist terorizam?

В.Н.

17. 08. 2025. u 12:57

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o terorizmu u našoj zemlji koje čine blokaderi.

ВУЧИЋ ПРОЧИТАО ЧЛАН ЗАКОНА И УПИТАО ТУЖИОЦЕ: Што се правите да га не познајете? Шта је било у Новом Саду и Ваљеву, ако не чист тероризам?

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ

- Pitam vrhovnog i specijalnog tužioca, a zna se ko je nadležan za terorizam u zemlji, pa mi recite šta je to što živimo - rekao je Vučić i pročitao član 391. Krivčnog zakonika.

- Prema članu 391 Krivičnog zakonika Srbije, terorizmom se smatra radnja onog ko u nameri da ozbiljno zastraši stanovništvo ili prinudi državu da učini nešto ili ne učini, ili da ozbiljno ugrozi političke, društvene i ekonomske strukture Srbije, izvrši neko od sledećih dela: napadne telo ili slobodu drugog lica, uništi državni ili javni objekat – sinoć u Valjevu je sve to napadnuto. Uništi državni ili javni objekat, infrastrukturu, saobraćajni sistem ili saobraćajnu mrežu, ili izvrši bilo koju radnju koja može da ugrozi život ljudi ili nanese ozbiljnu štetu po privredu.

- Pitam vas, gospodo tužioci, što se pravite da ne poznajete zakon? Šta je bilo ono u Novom Sadu i Valjevu, ako ne čist terorizam? - upitao je Vučić.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

PITANJE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno
Politika

0 27

PITANjE JE DANA KADA ĆE OTVORENO DA UBIJAJU NA ULICI Vučić: Zemlja nam je u velikoj opasnosti, banda vlada ulicama! Pobedićemo ovo zlo zajedno

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se naciji iz Palate Srbija posle četiri dana uzastopnog blokaderskog divljanja i napada na objekte, policiju i građane. Poručio je da je pitanje dana kada će blokaderi da otvoreno ubijaju na ulici, jer im je samo to preostalo. Rekao je da će se u narednim danima činiti da se država povukla, a onda će pokazati svu svoju odlučnost i iskoristiti sva sredstva na raspolaganju da se vrati poredak i mir u zemlju. Sa narodom i građanima zajedno, pobedićemo ovo zlo, poručio je Vučić.

17. 08. 2025. u 12:14 >> 12:44

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

TRAMP I PUTIN MIJENJAJU IGRU, EU GUBI TLO: Dogovorom Vašingtona i Moskve Vučić i Srbija postaju glavni igrači u Evropi – zato ga ruše!
Politika

0 0

TRAMP I PUTIN MIJENJAJU IGRU, EU GUBI TLO: Dogovorom Vašingtona i Moskve Vučić i Srbija postaju glavni igrači u Evropi – zato ga ruše!

BALKAN se ponovo pretvara u tačku na kojoj se prelamaju globalni interesi. Dok svijet čeka mogući dogovor između Donalda Trampa i Vladimira Putina o završetku rata u Ukrajini, u evropskim centrima moći raste nervoza. Brisel je svjestan da bi rješenje bez posredstva Evropske unije značilo gubitak njenog političkog primata, a nova administracija u Vašingtonu mnogo ozbiljnije računa na partnerstvo sa Moskvom nego na poslušnost Brisela. Upravo zbog toga Balkan ponovo postaje laboratorija krize – prostor u kojem se zapaljive igre velikih sila pokušavaju preusmjeriti u lokalne sukobe.

17. 08. 2025. u 16:35

Politika
Tenis
Fudbal
DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)

DARKO MILIČIĆ ULETEO NA TEREN ZBOG SINA: Jedva došao sebi zbog onoga što je Lazar uradio - i on, i žena Zorana (FOTO/VIDEO)