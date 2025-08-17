Politika

(FOTO) Evo ko stoji iz naloga koji širi laži i diže paniku među narodom

В.Н.

17. 08. 2025. u 08:35

IZA naloga @umka_je_stala koji danima objavljuje laži i poziva na revoluciju je K. T. rođena na opštini Savski venac, koja danas živi u Velikoj Moštanici, Čukarica, pišu mediji.

(ФОТО) Ево ко стоји из налога који шири лажи и диже панику међу народом

Foto: Printskrin

Prema navodima medija, telefon preko kojeg je registrovala nalog se vodi na V. B. koji živi na istoj adresi.

Policija i Tužilaštvo da ovakvim nalozima, koji šire strah, laži i paniku stanu na put, tako što će njihove kreatore privesti licu pravde, navode mediji. 

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Foto: Printskrin

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ OPLEO PO SVIMA: Ja govorim već dve godine...

ŠEŠELj "OPLEO" PO SVIMA: Ja govorim već dve godine...