(FOTO) Evo ko stoji iz naloga koji širi laži i diže paniku među narodom
IZA naloga @umka_je_stala koji danima objavljuje laži i poziva na revoluciju je K. T. rođena na opštini Savski venac, koja danas živi u Velikoj Moštanici, Čukarica, pišu mediji.
Prema navodima medija, telefon preko kojeg je registrovala nalog se vodi na V. B. koji živi na istoj adresi.
Policija i Tužilaštvo da ovakvim nalozima, koji šire strah, laži i paniku stanu na put, tako što će njihove kreatore privesti licu pravde, navode mediji.
"MEĐUNARODNE GRANICE SE NE SMEJU MENjATI SILOM" Licemerna izjava evropskih lidera - gospodo, a šta je sa Srbijom?!
GRUPA evropskih lidera poručila je danas, nakon samita predsednika SAD i Rusije Donalda Trampa i Vladimira Putina na Aljasci, da će nastaviti da podržava Ukrajinu koja, kako ističu, mora da dobije čvrste bezbednosne garancije i jedina može da odlučuje o svojoj teritoriji.
16. 08. 2025. u 12:35
TRAMP U OGROMNOM PROBLEMU: Veliki peh pred sastanak sa Putinom na Aljasci
PREDSTOJEĆI sastanak između predsednika SAD Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina u petak na Aljasci dolazi u vreme kada u američkoj administraciji gotovo da nema iskusnih stručnjaka za Rusiju, piše Fajnenšel tajms.
13. 08. 2025. u 11:24
CIFRA - BOLI GLAVA: Koliku penziju prima Berček? Svakog meseca na račun mu ležu DVE SUME
MNOGI kažu da je Aleksandar Berček jedan od najvećih glumaca na ovim prostorima, a on je svoj talenat dokazivao idući iz uloge u ulogu, i iznova pokazujući čari svog glumačkog umeća.
15. 08. 2025. u 13:20
