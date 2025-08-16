Politika

"PLJUNI SRBIJU JOŠ JAČE, MOŽDA DOBIJEŠ BOLJI POSAO OD STRANACA" Brnabić odgovorila Brankici Janković (FOTO)

В.Н.

16. 08. 2025. u 15:26

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je Brankici Janković.

ПЉУНИ СРБИЈУ ЈОШ ЈАЧЕ, МОЖДА ДОБИЈЕШ БОЉИ ПОСАО ОД СТРАНАЦА Брнабић одговорила Бранкици Јанковић (ФОТО)

FOTO TANJUG/ MARKO ĐOKOVIĆ

- Ovo je žena koja je na osnovu parlamentarne većine koju je obezbedila 

@sns_srbija dobila DVA (2) mandata na mestu povernika za zaštitu ravnopravnosti. U to vreme nije imala ni jednu primedbu, štaviše optuživali su nas da smo podrškom Brankici Janković ukinuli nezavisne institucije jer je SNS kadar. Ova izjava je izjava osobe koja ima nula ličnog i profesionalnog integriteta, a potreban joj je novi posao jer joj u novembru ove godine ističe i drugi mandat, nakon koga zakonski ne može da aplicira za treći. Ovo je preporuka strancima, aplikacija za novi posao u nekoj međunarodnoj organizaciji ili NVO i ništa više od toga. Najviše govori o gospođi Janković, a baš ništa o temi o kojoj priča. Posebno imajući u vidu da je za ravnopravnost u Srbiji učinila - baš ništa, a da je poverenje građana u instituciji koju vodi nepostojeće - pošto ni ne znaju da ta institucija postoji. Pljuni, Brankice, Srbiju jače, možda dobiješ bolji posao od stranaca. Mogla bih traktat da napišem o glupostima koje je izrekla, ali ko će se baviti ovakvim ljudima.... - poručila je Brnabić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare
Politika

0 23

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU, PA KRENULI DA PALE BEOGRAD: Fašisti prave haos - bacaju kamenice, pale kontejnere, bacaju topovske udare

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 00:04

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ŠEŠELJ BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)

ŠEŠELj BEZ KOČNICA: Predsednik SRS predlaže šta uraditi blokaderima teroristima (VIDEO)