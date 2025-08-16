"PLJUNI SRBIJU JOŠ JAČE, MOŽDA DOBIJEŠ BOLJI POSAO OD STRANACA" Brnabić odgovorila Brankici Janković (FOTO)

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?