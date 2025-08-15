VUČIĆ O SITUACIJI U REPUBLICI SRPSKOJ: Dodiku je doneta presuda ne zato što je on Dodik nego zato što hoće da unište Srpsku
PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na situaciju u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku.
Vučić je govorio i o situaciji u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku.
- Nije u pitanju sudbina Milorada Dodika, nego sudbina Republike Srpske. Kod nas Srba se sve vezuje za ličnost i šta nam okupacioni mediji prenose. Njemu je doneta presuda ne zato što je on Milorad Dodik nego zato što hoće da unište Republiku Srpsku. To je zločin bez presedana što su radili Miloradu Dodiku. Stavili su sankcije unucima njegovim, jer su dobili za rođendan 1500 evra i držali u nekoj italijanskoj banci, i ne može da se podigne i stavi ništa, iako je na tom računu bilo svega 1500 evra. To im je bio valjda najveći kriminal, jer su pričali o velikoj korupciji, a na kraju su se sveli na odlulu okupacionog gaulajtera i verbalni delikt koji je on učinio. Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku. Nećemo se mešati u njihove unutrašnje stvari. Uvek ćemo da stojimo na raspolaganju svom narodu, da mu pomognemo na svaki mogući način. To je naša zakonska, ljudska i moralna obaveza. U skladu sa Dejtonskim sporazumom i to je ono što ćemo da radimo - navodi Vučić.
