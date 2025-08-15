Politika

VUČIĆ O SITUACIJI U REPUBLICI SRPSKOJ: Dodiku je doneta presuda ne zato što je on Dodik nego zato što hoće da unište Srpsku

В.Н.

15. 08. 2025. u 20:27

PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući na RTS osvrnuo se na situaciju u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku.

ВУЧИЋ О СИТУАЦИЈИ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ: Додику је донета пресуда не зато што је он Додик него зато што хоће да униште Српску

Foto: Instagram

Vučić je govorio i o situaciji u Republici Srpskoj i Miloradu Dodiku.

- Nije u pitanju sudbina Milorada Dodika, nego sudbina Republike Srpske. Kod nas Srba se sve vezuje za ličnost i šta nam okupacioni mediji prenose. Njemu je doneta presuda ne zato što je on Milorad Dodik nego zato što hoće da unište Republiku Srpsku. To je zločin bez presedana što su radili Miloradu Dodiku. Stavili su sankcije unucima njegovim, jer su dobili za rođendan 1500 evra i držali u nekoj italijanskoj banci, i  ne može da se podigne i stavi ništa, iako je na tom računu bilo svega 1500 evra. To im je bio valjda najveći kriminal, jer su pričali o velikoj korupciji, a na kraju su se sveli na odlulu okupacionog gaulajtera i verbalni delikt koji je on učinio. Srbija će uvek biti uz Republiku Srpsku. Nećemo se mešati u njihove unutrašnje stvari. Uvek ćemo da stojimo na raspolaganju svom narodu, da mu pomognemo na svaki mogući način. To je naša zakonska, ljudska i moralna obaveza. U skladu sa Dejtonskim sporazumom i to je ono što ćemo da radimo - navodi Vučić.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje
Politika

0 15

uživoBLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 23:24

Politika
Tenis
Fudbal
ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!

ALBANCI U ŠOKU: Ne mogu da veruju šta su poljski navijači sad uradili zbog Srbije!