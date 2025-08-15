MALI ODGOVORIO ĐILASU: Šta radi gazda blokadera dok oni kidišu na prostorije SNS? Piše otvorena pisma...
MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je predsedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu, koji je uputio pismo premijeru Đuri Macutu.
- Dragan Đilas je zaista najveći svih vremena. Lopov, naravno.
Nadahnut nasiljem, inspirisan novcem koji je stekao dok je sedeo u nešto udobnijoj fotelji nego danas, Đilas piše. Svojim blokaderima, nasilnicima koji lome i tuku građane po ulici, napadaju policiju i vojsku, pa malo ministrima, pa predsedniku, pa premijeru.
Pune ruke posla ima otkad državnog posla nema.
Čovek bez političkog i ljudskog integriteta, bez trunke morala i časti, čovek koji je opljačkao Beograđane dok je bio gradonačelnik, koji je unazadio funkcionisanje glavnog grada Srbije, doveo ga do ruba bankrota, danas daje sebi za pravo da analizira društvene događaje...
Čovek koji pravi haos, da bi ga kritikovao.
Čovek koji je naplaćivao vrtiće skuplje, danas „brine“ o deci, mladima.
To bi bilo, ukratko, sve što bi građani Srbije, trebalo da znaju o Đilasu i njegovoj politici iz fotelje.
Baš tako je i vodio glavni grad. Nije bio sa građanima Beograda, nije razgovarao sa njima, nije razvijao grad, nije ulagao ni u šta osim u lične račune.
Slika razbijenih prostorija SNS-a u Novom Sadu je i slika kako bi izgledala Srbija kada bi njome upravljali baš takvi koji se za to bore.
To smo već videli – razoreno, slomljeno, bez političkog uticaja u svetu, bez ekonomskog razvoja, osiromašeno, tužno…
Popravili smo vam sve to već jednom, nećete opet rušiti - objavio je Mali na svom Fejsbuk profilu.
