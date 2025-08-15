Politika

MALI ODGOVORIO ĐILASU: Šta radi gazda blokadera dok oni kidišu na prostorije SNS? Piše otvorena pisma...

В. Н.

15. 08. 2025. u 12:41

MINISTAR finansija Siniša Mali odgovorio je predsedniku Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu, koji je uputio pismo premijeru Đuri Macutu.

МАЛИ ОДГОВОРИО ЂИЛАСУ: Шта ради газда блокадера док они кидишу на просторије СНС? Пише отворена писма...

Foto: Tanjug/ Sava Radovanović

- Dragan Đilas je zaista najveći svih vremena. Lopov, naravno. 

Šta radi gazda blokadera dok oni kidišu na prostorije Srpske napredne stranke? Piše otvorena pisma... 

Nadahnut nasiljem, inspirisan novcem koji je stekao dok je sedeo u nešto udobnijoj fotelji nego danas, Đilas piše. Svojim blokaderima, nasilnicima koji lome i tuku građane po ulici, napadaju policiju i vojsku, pa malo ministrima, pa predsedniku, pa premijeru.

Pune ruke posla ima otkad državnog posla nema.
Čovek bez političkog i ljudskog integriteta, bez trunke morala i časti, čovek koji je opljačkao Beograđane dok je bio gradonačelnik, koji je unazadio funkcionisanje glavnog grada Srbije, doveo ga do ruba bankrota, danas daje sebi za pravo da analizira društvene događaje...

Čovek koji pravi haos, da bi ga kritikovao.
Čovek koji je naplaćivao vrtiće skuplje, danas „brine“ o deci, mladima.
To bi bilo, ukratko, sve što bi građani Srbije, trebalo da znaju o Đilasu i njegovoj politici iz fotelje.

Baš tako je i vodio glavni grad. Nije bio sa građanima Beograda, nije razgovarao sa njima, nije razvijao grad, nije ulagao ni u šta osim u lične račune.

Baš kao što danas svoje blokadere pisanjem pisama huška na institucije, dok planira kako da se opet dočepa nekog budžeta. Jer, lopov je neizlečiva dijagnoza. 
Slika razbijenih prostorija SNS-a u Novom Sadu je i slika kako bi izgledala Srbija kada bi njome upravljali baš takvi koji se za to bore.
To smo već videli – razoreno, slomljeno, bez političkog uticaja u svetu, bez ekonomskog razvoja, osiromašeno, tužno…
Popravili smo vam sve to već jednom, nećete opet rušiti - objavio je Mali na svom Fejsbuk profilu.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

BLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje
Politika

0 14

uživoBLOKADERI BRUTALNO NAPALI POLICIJU U KNEZA MILOŠA: Fašisti bacili topovske udare i pirotehnička sredstva - policija reaguje na nasilje

BLOKADERI koji su sredu i četvrtak vršili brutalno nasilje nad policijom i uništavali prostorije Srpske napredne stranke ponovo se okupljaju večeras. Ono o čemu smo sinoć svedočili u Novom Sadu, ali i u drugim gradovima, jeste ogoljeno, jezivo nasilje i divljanje hordi blokadera huligana, koji su napadali policiju, građane i uništavali stranačke prostorije. Pitanje je gde ćemo večeras videti novo nasilje i siledžijstvo blokadera?

15. 08. 2025. u 20:11 >> 23:24

Politika
Tenis
Fudbal
VRBOVANJE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje

VRBOVANjE U TOKU: Šešelj otkrio svoje mračne sumnje