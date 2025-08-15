OVO JE PROGRAM STUDENATA BLOKADERA (FOTO/VIDEO)
STUDENTI blokaderi u prethodna dva dana potpuno su ogolili svoj program, a ono što oni nude građanima je - nasilje, divljaštvo, fašizam, huliganizam i uništavanje svega čeka se dotaknu.
To bi bio i politički program takozvane studentske liste, koju su najavili studenti blokaderi, a prethodnih dana pokazali su šta to mogu da ponude građanima i kako bi izgledala država kada bi oni preuzeli vlast.
Spaljivanje živih ljudi, ubistvo onih koji drugačije misle, uništavanje stranačkih prostorija, samo je deo programa studenata blokadera koju su svoju ideju i program konačno ogolili posle devet meseci terora nad građanima Srbije.
Podsetimo, sve je počelo preksinoć u Novom Sadu, napadom na okupljene građane koji su mirno stajali ispred stranačkih prostorija.
Blokaderi su otišli u prostorije SNS-a i pokušali da zapale objekat i ugroze živote ljudi, bacajući pirotehnička sredstva, razbijajući stakla na porzorima, gađajući građane kamenicama, flašama, cigalama i svima što im padne pod ruku.
Sve to nije bilo dovoljno blokaderima, koji su i nakon toga nastavili sa huliganskim ponašanjem.
Otišli su u kampus uzeli motke, letve, kamenice i nasrnuli na preostale građane koji su branili svoje stranačke protostorije u Novom Sadu.
Nakon napada na prostorije SNS-a u Novom Sadu, blokaderi su divljački oborili čoveka na zemlju i krvnički ga tukli. Očigledno da su blokaderi pokušali da ubiju čoveka.
Te noći, povređeno je 64 građanina, sedam pripadnika vojske od čega četvoro teže. Povređeno je i 27 policijskih službenika.
Talas nasilja koji je počeo 13. avgusta, dodatno je eskalirao dan kasnije.
U Novom Sadu grupa od 200 maskiranih blokadera potpuno je uništila i demolirala stranačke prostorije SNS-a a Bulevaru oslobođenja.
Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na stranačkim prostorijama, nakon toga upali u njih i pokrali sve što su zatekli.
Stakla su lomili stolicama, merdevinama, ventilatorima i raznim drugim predmetima.
Sa prostorija SNS su skinute kamere.
Blokaderi su u Novom Sadu demolirali i stranačke prostorije SNS i u Kosovskoj i u Stražilovskoj ulici, a nakon toga su stigli pripadnici policije koji su ih potisnuli.
I u Beogradu su blokaderi brutalno napadali policiju i građane na više lokacija.
Oni su kod Generalštaba, u Ulici kneza Miloša napali pripadnike Žandarmerije, koja je bila između demonstranata i pristalica SNS okupljenih ispred prostorija te stranke.
Oni su Žandarmeriju gađali kamenicama i flašama i sve vreme bacali pirotehnčka sredstva.
Pripadnici Žandarmerije potisnuli su blokadere ka Slaviji, a drugu grupu niz Nemanjinu ulicu.
Nakon toga su blokaderi pokušali da razbiju i prozore na zgradi Vlade, a kasnije su se prebacili na Slaviju, palili kontejnere, razbijali kamenice i nastavili da gađaju pripadnike reda.
Posebno su jezivi prizori blokadera koji bacaju velike cigle o asfalt, kako bi kamenicama mogli da nastave sa brutalnim napadima na policiju.
Više pripadnika Žandarmerije povređeno nakon što je pogođeno kamenicama u glavu.
Blokaderi su napali pripadnike policije i nedaleko od prostorija SNS u Ulici Džona Kenedija.
Policiju su gađali kamenicama i letvama, a policija je bila prinuđena da reaguje i bacila suzavac, nakon čega su se okupljeni razišli.
Kasnije su se, međutim, ponovo okupili i prevrnuli nekoliko kontejnera.
Blokaderi su divljali i u ostalim gradovima, u Pančevu, Kraljevu, Valjevu i Nišu.
