OVO JE PROGRAM STUDENATA BLOKADERA (FOTO/VIDEO)

В.Н

15. 08. 2025. u 10:54

STUDENTI blokaderi u prethodna dva dana potpuno su ogolili svoj program, a ono što oni nude građanima je - nasilje, divljaštvo, fašizam, huliganizam i uništavanje svega čeka se dotaknu.

ОВО ЈЕ ПРОГРАМ СТУДЕНАТА БЛОКАДЕРА (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Profimedia

To bi bio i politički program takozvane studentske liste, koju su najavili studenti blokaderi, a prethodnih dana pokazali su šta to mogu da ponude građanima i kako bi izgledala država kada bi oni preuzeli vlast.

Spaljivanje živih ljudi, ubistvo onih koji drugačije misle, uništavanje stranačkih prostorija, samo je deo programa studenata blokadera koju su svoju ideju i program konačno ogolili posle devet meseci terora nad građanima Srbije.

Podsetimo, sve je počelo preksinoć u Novom Sadu, napadom na okupljene građane koji su mirno stajali ispred stranačkih prostorija.

Blokaderi su otišli u prostorije SNS-a i pokušali da zapale objekat i ugroze živote ljudi, bacajući pirotehnička sredstva, razbijajući stakla na porzorima, gađajući građane kamenicama, flašama, cigalama i svima što im padne pod ruku.

Sve to nije bilo dovoljno blokaderima, koji su i nakon toga nastavili sa huliganskim ponašanjem.

Otišli su u kampus uzeli motke, letve, kamenice i nasrnuli na preostale građane koji su branili svoje stranačke protostorije u Novom Sadu.

Nakon napada na prostorije SNS-a u Novom Sadu, blokaderi su divljački oborili čoveka na zemlju i krvnički ga tukli.  Očigledno da su blokaderi pokušali da ubiju čoveka.

Te noći, povređeno je 64 građanina, sedam pripadnika vojske od čega četvoro teže. Povređeno je i 27 policijskih službenika.

Talas nasilja koji je počeo 13. avgusta, dodatno je eskalirao dan kasnije.

U Novom Sadu grupa od 200 maskiranih blokadera potpuno je uništila i demolirala stranačke prostorije SNS-a a Bulevaru oslobođenja.

Divljaci sa maskama i maramama preko lica pola sata su razvaljivali stakla na stranačkim prostorijama, nakon toga upali u njih i pokrali sve što su zatekli.

Stakla su lomili stolicama, merdevinama, ventilatorima i raznim drugim predmetima.

Sa prostorija SNS su skinute kamere.

Blokaderi su u Novom Sadu demolirali i stranačke prostorije SNS i u Kosovskoj i u Stražilovskoj ulici, a nakon toga su stigli pripadnici policije koji su ih potisnuli.

I u Beogradu su blokaderi brutalno napadali policiju i građane na više lokacija.

Oni su kod Generalštaba, u Ulici kneza Miloša napali pripadnike Žandarmerije, koja je bila između demonstranata i pristalica SNS okupljenih ispred prostorija te stranke.

Oni su Žandarmeriju gađali kamenicama i flašama i sve vreme bacali pirotehnčka sredstva.

Pripadnici Žandarmerije potisnuli su blokadere ka Slaviji, a drugu grupu niz Nemanjinu ulicu.

Nakon toga su blokaderi pokušali da razbiju i prozore na zgradi Vlade, a kasnije su se prebacili na Slaviju, palili kontejnere, razbijali kamenice i nastavili da gađaju pripadnike reda.

Foto: Foto: Profimedia

POGLEDAJ GALERIJU

Posebno su jezivi prizori blokadera koji bacaju velike cigle o asfalt, kako bi kamenicama mogli da nastave sa brutalnim napadima na policiju.

Više pripadnika Žandarmerije povređeno nakon što je pogođeno kamenicama u glavu.

Blokaderi su napali pripadnike policije i nedaleko od prostorija SNS u Ulici Džona Kenedija.

Policiju su gađali kamenicama i letvama, a policija je bila prinuđena da reaguje i bacila suzavac, nakon čega su se okupljeni razišli.

Kasnije su se, međutim, ponovo okupili i prevrnuli nekoliko kontejnera.

Blokaderi su divljali i u ostalim gradovima, u Pančevu, Kraljevu, Valjevu i Nišu.

