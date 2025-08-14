FAŠIZAM: Blokaderi teroristi demoliraju prostorije SNS u Novom Sadu - kradu nameštaj, gađaju jajima, lome
BLOKADERI i večeras divljaju po Srbiji!
Oni su opet aktivni večeras u Novom Sadu.
Blokaderi teroristi trenutno razbijaju izlog Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Oni vacaju petarde, kradu vodu i gađaju jajima prostorije.
Pogledajte njihovo bezumlje na delu:
Blokaderi su bacili i dimne bombe ispred prostorija SNS u Novom Sadu!
Iz prostorije Srpske napredne stranke izneli su i stolice.
