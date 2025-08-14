Politika

FAŠIZAM: Blokaderi teroristi demoliraju prostorije SNS u Novom Sadu - kradu nameštaj, gađaju jajima, lome

В.Н.

14. 08. 2025. u 21:03

BLOKADERI i večeras divljaju po Srbiji!

ФАШИЗАМ: Блокадери терористи демолирају просторије СНС у Новом Саду - краду намештај, гађају јајима, ломе

Foto: Pink

Oni su opet aktivni večeras u Novom Sadu.

Blokaderi teroristi trenutno razbijaju izlog Srpske napredne stranke u Novom Sadu. Oni vacaju petarde, kradu vodu i gađaju jajima prostorije. 

Pogledajte njihovo bezumlje na delu:

Foto: Pink

Foto: Printskrin

Blokaderi su bacili i dimne bombe ispred prostorija SNS u Novom Sadu!

Iz prostorije Srpske napredne stranke izneli su i stolice. 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete delijama posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!

EVROPSKI NAVIJAČKI HAOS: Huligani iz Ukrajine prete "delijama" posle dešavanja između Srba, Poljaka i Rusa!