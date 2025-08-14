BLOKADERI POKUŠALI DA SPALE ŽIVE LJUDE: Zapalili prostorije SNS u Novom Sadu, a onda motkama krenuli na narod

BLOKADERI teroristi koji su pravili haos po Srbiji zapalili su prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu a potom i motkama, kamenjem, topovskim udarima nasrnuli na ljude koji su čuvali stranačke prostorije.

Foto: Printskrin

Kako se vidi na snimku lokaderski teroristi prebijaju one koji pokušavaju da se izvuku iz plamena.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na konferenciji za novinare da je u Novom Sadu bilo pitanje da li će preživeti 300 građana koji su čuvali "svoju kuću", svoje stranačke prostorije.

Više je od 60 povređenih građana samo u Novom Sadu - rekao je Vučić. - Sa zadnje strane su prišli motkama, topovskim udarima, napali. 64 povređena građana u prostorijama SNS-a. Uspeli smo da obezbedimo u poslednjem trenutku da do njih dođe Hitna pomoć. Ti ljudi neće da se povuku, suprotstavljali su se batinašima i blokaderima - kaže Vučić.