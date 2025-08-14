Politika

BLOKADERI POKUŠALI DA SPALE ŽIVE LJUDE: Zapalili prostorije SNS u Novom Sadu, a onda motkama krenuli na narod

В.Н.

14. 08. 2025. u 01:18

BLOKADERI teroristi koji su pravili haos po Srbiji zapalili su prostorije Srpske napredne stranke u Novom Sadu a potom i motkama, kamenjem, topovskim udarima nasrnuli na ljude koji su čuvali stranačke prostorije.

БЛОКАДЕРИ ПОКУШАЛИ ДА СПАЛЕ ЖИВЕ ЉУДЕ: Запалили просторије СНС у Новом Саду, а онда моткама кренули на народ

Foto: Printskrin

Kako se vidi na snimku lokaderski teroristi prebijaju one koji pokušavaju da se izvuku iz plamena.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić istakao je na konferenciji za novinare da je u Novom Sadu bilo pitanje da li će preživeti 300 građana koji su čuvali "svoju kuću", svoje stranačke prostorije.

Više je od 60 povređenih građana samo u Novom Sadu - rekao je Vučić. - Sa zadnje strane su prišli motkama, topovskim udarima, napali. 64 povređena građana u prostorijama SNS-a. Uspeli smo da obezbedimo u poslednjem trenutku da do njih dođe Hitna pomoć. Ti ljudi neće da se povuku, suprotstavljali su se batinašima i blokaderima - kaže Vučić. 

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)

VRUĆE LETO ZLATNE HRVATSKE OLIMPIJKE: Odlepila za srpskim sportistom, uživaju na egzotičnim lokacijama (FOTO)