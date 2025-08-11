BRNABIĆ REAGOVALA NA BOLESNU OBJAVU BLOKADERA: Smrt koju žele Vučiću neće promeniti činjenicu da je on osnažio Srbiju

ANA Brnabić, predsednica Narodne skupštine Srbije, reagovala je na bolesnu objavu blokadera koji toliko mrze da su objavili grob predsednika Srbije Aleksandra VUčića.

Aleksandar Vučić i Ana Brnabić, Foto Tanjug

- Duboko poremećeni ljudi, bolesni i bedni. Mada, kakvi god bili, treba da se pomire sa činjenicom da će Aleksandar Vučić ostati upisan u istoriji ove zemlje i ovog naroda kao čovek koji je podigao Srbiju, ekonomski je osnažio, povratio njen ugled u svetu, premrežio je putevima i vratio joj dostojanstvo. Nikakva smrt koju mu oni žele to nikada neće moći da promeni - napisala je Brnabić.

