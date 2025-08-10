Politika

"POBEDIĆE NIKAD" Brnabić o divljanju blokadera batinaša ispred prostorija SNS u Vrbasu

Новости онлине

10. 08. 2025. u 21:05

PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom okupljanja blokadera ispred prostorija SNS u Vrbasu.

Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

- Batinaši i huligani, bezidejni zgubidani se ponovo okupili ispred prostorija SNS, ovoga puta u Vrbasu. Apsolutno bez ideje kako da odgovore na rad i posvećenost naše stranke i naših predsednika Vučića i Vučevića, svaki dan pokazuju svoju frustriranost, nemoć i mržnju. Zamislite kakva bi Srbija bila da je ovakvi vode... Pobediće nikad - poručila je Brnabić.

