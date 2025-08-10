"POBEDIĆE NIKAD" Brnabić o divljanju blokadera batinaša ispred prostorija SNS u Vrbasu
PREDSEDNICA Narodne skupštine Ana Brnabić oglasio se na društvenoj mreži Iks povodom okupljanja blokadera ispred prostorija SNS u Vrbasu.
- Batinaši i huligani, bezidejni zgubidani se ponovo okupili ispred prostorija SNS, ovoga puta u Vrbasu. Apsolutno bez ideje kako da odgovore na rad i posvećenost naše stranke i naših predsednika Vučića i Vučevića, svaki dan pokazuju svoju frustriranost, nemoć i mržnju. Zamislite kakva bi Srbija bila da je ovakvi vode... Pobediće nikad - poručila je Brnabić.
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
"Lekari su Saši Popoviću dali morfijum i tako je umro - nije osetio ništa, zaspao je! Sada me doziva po kući"
"ČESTO ga sanjam, nije bilo tog sna gde je on izgledao kao u ovo poslednje vreme kada je bio bolestan, uvek ga sanjam iz vremena kada smo nas dvoje počeli da se zabavljamo i kad smo se venčali. Tada je imao onu kosicu malo dužu i okrugle malo veće naočare i sanjam ga kako je raspoložen, nasmejan, vedar i trči-juri na sve strane."
09. 08. 2025. u 12:05
