SVI NAVIJAMO ZA MIR U UKRAJINI Vučić: Nisam siguran da će doneti okončanje sukoba, al isam siguran da je veoma važan
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na TV Pink govorio je i o samitu dva predsednika, Ruskog i Američkog.
- Nisam siguran da će doneti okončanje sukoba, al isam siguran da je veoma važan. Želim im sreću, svi navijamo za mir u Ukrajini. Ja nemam zajedljivih komentara po tom pitanju. Mogao sam da se sećam kad su nam branili da razgovaramo sa Rusima i Amerikancima, a ja njima želim da imaju dobar susret, rezultate i da nas sve obraduju da imamo mir. To će za našu i druge ekonomije da znači mnogo . A onda ćemo morati da pustimo u red ispred nas sve durge koji s govorili o drugoj strani sve najgore, nećemo da se trpamo nego da čuvamo poziciju naše Srbije.
