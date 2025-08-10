VIŠE IH SE NIKO NE PLAŠI Vučić: Za njih je trobojka ko crvena marama, ipak, moramo da pokušamo da ujedinimo ljude

PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić, poručio je da su rodoljubi ponovo ofarbali srpsku trobojku.

- Jedino što znam je da su ponovo rodoljubi prefarbali to što su blokaderi hteli da unište - srpsku trobojku. Opet su izašli pre nekoliko minuta i rodoljubi su ponovo vratili zastavu. Više ih se niko ne plaši. Napadali su ih blokaderi, ali su se oni žalil ida su dobili batine. Opet su juče došli u Petrovac, pa su ih obični ljudi izmlatili.

- Znaju oni koliko su slabiji u Beogradu, a gde imaju posebnu opsesivnu potrebu da pokažu svoju snagu, to je sever Srbije, Novi Sad i još nekoliko mesta. I taj autonomaški sektor nije tako snažno podigao glavu još od `90. Kad sam govorio o tome u Sremskoj Mitrovici, kada sma rekoa da njihova želja je prvo široka autonomija, Republika Vojvodina i onda ocepljenje. Govorili su da plašim ljude, a došli smo dotle da nekim ljudima boje zastave njihove zemlje toliko smetaju. Nisu mogli da trpe to ni sat vremena, nego su se pojavili ponovo krečili. Za njih je srpska zastava, trobojka, poput crvene marame u koridi. Ništa ih ne ne nervira i ne mrze ništa kao srpsku trobojku. Gazili su tu zastavu ranije. Sada ide otpor na svakom koraku. Jasno im je da se ljudi suprostavljaju i da je strah prošao. NE plaše se nikakvih njihovih batinaša.

- Moramo da pokušam oda razgovaramo sa svima i da ujedinimo ljude, ali je teško to uraditi sa nekim ko misli da ima pravo da ide na kuće ljudi, da maltretira decu, a da kad mu se nešto slično desi stane i viče "Policija, policija".