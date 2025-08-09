Politika

"DRAGO MI JE DA JE ĐILAS PREUZEO BLOKADERSKI POKRET" Brnabić: Bitka je bila surova, ali se pobednik sam javio (FOTO)

В.Н.

09. 08. 2025. u 12:27

PREDSEDNICA Skupštine Srbije Ana Brnabić odgovorila je lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu.

ДРАГО МИ ЈЕ ДА ЈЕ ЂИЛАС ПРЕУЗЕО БЛОКАДЕРСКИ ПОКРЕТ Брнабић: Битка је била сурова, али се победник сам јавио (ФОТО)

FOTO: tANJUG/MILOŠ MILIVOJEVIĆ (STF)

- Drago mi je da je Đilas preuzeo blokaderski pokret. Bitka je bila surova, ali se pobednik sam javio. Toliko o njihovoj pravdi, borbi protiv korupcije, lepšoj i boljoj Srbiji. Devet meseci kasnije, sve je stalo u jednu reč - Đilas. A ta jedna reč je simbol uništenja i urušavanja Srbije - pola miliona ljudi ostalo bez posla, fabrike zakatančene, budžet opljačkan. I kada govori o tužilaštvu, jasno je da je to novom blokaderskom vođi vrhunski prioritet - kada bi oni radili svoj posao, on bi prvi bio u zatvoru. - poručila je Brnabić.

