ANTISRPSKA AKCIJA BLOKADERA U NOVOM SADU: Prefarbavaju srpske zastave u Limanu - mrze Srbiju i trobojku

В.Н.

09. 08. 2025. u 07:20 >> 10:41

BLOKADERI zgubidani planiraju u Novom Sadu u naselju Liman da prefarbavaju srpske zastave koje su pre par godina naslikane duž zgrada Ulice Narodnog fronta.

АНТИСРПСКА АКЦИЈА БЛОКАДЕРА У НОВОМ САДУ: Префарбавају српске заставе у Лиману - мрзе Србију и тробојку

Foto: Printskrin

Blokaderi ovu antisrpsku akciju planiraju danas u 9 časova, a skup organizuje blokaderka i opozicionarka Hana Ljiljak.

Ovo je samo još jedna u nizu potvrda da blokaderi mrze Srbiju i da im smetaju srpska obeležja, kao i da im je jedini cilj uništavanje naše zemlje. 

Foto: Printskrin

Blokaderi su i juče, kako je izvestio novosadski portal NSuživo, imali istu akciju kada su sa fasada gulili zastave Srbije kako bi ih uklonili:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by NS Uživo (@nsuzivo.rs)

Politika

09. 08. 2025. u 10:44

