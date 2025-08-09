ANTISRPSKA AKCIJA BLOKADERA U NOVOM SADU: Prefarbavaju srpske zastave u Limanu - mrze Srbiju i trobojku

Blokaderi ovu antisrpsku akciju planiraju danas u 9 časova, a skup organizuje blokaderka i opozicionarka Hana Ljiljak.

Ovo je samo još jedna u nizu potvrda da blokaderi mrze Srbiju i da im smetaju srpska obeležja, kao i da im je jedini cilj uništavanje naše zemlje.

Foto: Printskrin

Blokaderi su i juče, kako je izvestio novosadski portal NSuživo, imali istu akciju kada su sa fasada gulili zastave Srbije kako bi ih uklonili: