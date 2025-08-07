VUČIĆ ISPRIČAO PRIČU I PORUČIO: Veoma je važno da ljudi zapamte lekciju za koju sam mislio da smo je već naučili (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima putem Instagrama, poručivši da se vlast ne menja nasiljem, već radom, odgovornošću i izborima uz poruku "Država nije igračka, ozbiljnost i odgovornost su najvažnije. Dijalog je rešenje, a ne nasilje!"
Na svom Instagram profilu, Vučić se obratio građanima moćnom video porukom, šaljući snažnu političku i društvenu lekciju. U poruci je ispričao simboličnu priču koja nosi jasnu poruku o opasnostima nasilja i potrebi za dijalogom i odgovornošću.
– Ispričaću vam jednu priču – započeo je Vučić. – Trg u jednom gradu, glavni. Na njemu jedan strastveni govornik, koji koristi teške reči, kritikuje sve – društvo, državu, one koji vode zemlju. Ljudi ga slušaju, traže akciju. A govornik, podstaknut pažnjom mase, sve snažnije poziva na promene, sve glasnije traži slobodu. Ubrzo počinje da poziva i na nasilje, uz reči: "Samo da se oslobodimo ovih, rešićemo sve probleme. Taj dan će doći, ali moraćemo da koristimo silu."
U tom trenutku, kako kaže predsednik, iz mase se izdvojio stariji čovek i obratio mu se: "Kad već preuzimaš toliku odgovornost za ove ljude, i ako želiš da vodiš zemlju, moraš to da radiš mudrošću, strpljenjem i radom. Pokaži da si sposoban."
Na to mu je govornik odgovorio: "Ne, starče! Vaša generacija nas je uništila. Mi ćemo sve novo, sve drugačije. Samo da se oslobodimo ovog zla!"
A starac mu je tada rekao ključnu rečenicu: "Samo je pitanje – ko će nas posle osloboditi od tebe?"
– Suština je u tome da moramo da čujemo jedni druge, da razgovaramo i da na svakom mestu pokažemo poštovanje – poručio je Vučić, ističući da se promena ne sme tražiti nasiljem.
Predsednik je u svom govoru podvukao važnu pouku:
– Veoma je važno da ljudi zapamte lekciju za koju sam mislio da smo je već naučili: kada menjamo stvari silom, kada koristimo nasilje, to nam se uvek lošim vrati u budućnosti.
Vučić je podvukao da Srbija mora da bude uređena i ozbiljna država, u kojoj se vlast menja na izborima, a ne na ulici.
– U Srbiji se vlast mora menjati izborima, a narodnu podršku možeš dobiti samo radom, marljivošću, predanošću i posvećenošću. To je zalog za budućnost naše prelepe zemlje – rekao je predsednik.
