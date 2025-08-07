"TONINO PICULA BIO JE PRIPADNIK HRVATSKIH 'CRNIH MAMBI" Jovanov: Ko mu se pokloni nije ništa bolji od njega
ŠEF poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se na mreži Iks i istakao da je Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bio pripadnik hrvatskih "Crnih mambi".
"Tonino Picula, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, bio pripadnik hrvatskih 'Crnih mambi' od 1991. godine.
'Branio je zemlju od nejači naše'.
Ko se tom gmazu i antisrpskom šovinisti pokloni i u njemu traži saveznika za političku borbu u Srbiji, nije ništa bolji od njega", napisao je Jovanov na svom zvaničnom profilu na društvenoj mreži Iks.
