JESAM LI NEKOGA UVREDIO IZGOVARAJUĆI ČINJENICE, ŠTA JA TU DA RADIM? Vučić o govoru u Sremskim Karlovcima

PREDSEDNIK Aleksandar Vučić prokomentarisao je navode opozicionih medija da je jučerašnjim govorom u Sremskim Karlovcima "uvredio evropsku zajednicu.

- To jesam li nekoga uvredio, izgovarajući činjenice, da li se neko našao uvređen ili ne - šta ja tu da radim? Da vas podsetim, jesu li činjenice te da je neko priznao rušenje Jugoslavije i otcepljenje Slovenije i Hrvatske, protivpravno, jer je jedini međunarodno pravno priznati subjek bila Jugoslavija. Jesu. Jesu li činjenice da su potom priznali BiH i opet ne pitajući srpski narod? Jesu. Jesu li činjenice da su nam razbili SR Jugoslaviju? Jesu. Je li činjenica da kada su nam rekli republičke granice su državne granice, posle toga su nam srušili republičke granice i dogovorili otcepljenje KiM i priznali ih? Je li činjenica da su zbog toga bombardovali ovu zemlju? Zamislite oni su uvređeni, nismo mi. To vam je kao onaj kome pobiju celu porodicu i na kraju mu lupe šamar, a on kaže - počeli smo i da se šamaramo. Kao u lošim vicevima mi zvuči. Istina nema dve strane, istina je jedna. Važno je da smo imali dovoljno vremena da Srbiju podignemo, obnovimo, jer ono na šta oni nisu računali su srpski neimari i marljive ruke, vredni ljudi koji svoju zemlju podižu. Ja i danas smem da kažem, otvoreno na svakom mestu - Kosovo je Srbija, a da li je neko uvređen, šta ja tu da radim. I tako uvređeni sa mnom razgovaraju.